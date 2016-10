Schlösserland wirbt für Lauterbach Am Sonnabend fällt bei einem Benefizkonzert der offizielle Startschuss der finanziellen Hilfe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schloss Lauterbach ist in den Rang eines Unterstützungsvorhabens des Fördervereins Schlösserland Sachsen aufgestiegen. © Archiv/Robvert Michael Schloss Lauterbach ist in den Rang eines Unterstützungsvorhabens des Fördervereins Schlösserland Sachsen aufgestiegen.

Das Türmchen soll wieder aufs Dach.

Starke Freunde und damit hochkarätige Unterstützung bekommt der Förderverein Schloss Lauterbach. Der Verein Freundeskreis Schlösserland Sachsen aus Dresden hat sich entschlossen, das ehrenamtliche Team des kommunalen Schlosses zu unterstützen. Zum Freundeskreis Schlösserland gehören so bekannte Persönlichkeiten wie der Historiker Dr. Matthias Donath oder Bahn-Prüftechniker Rudolf von Bünau. Diese Vorsitzenden und Schatzmeisterin Hertha Steincke werden anlässlich eines Benefizkonzertes am Sonnabend um 15 Uhr in Lauterbach den offiziellen Startschuss für das neue Vereinsförderprojekt „Schloss Lauterbach bekommt seinen Turm zurück“ geben. Zum Kuratorium der „Starken Freunde“ gehören Prominente wie der Künstler Yadegar Assisi oder Alexandra Prinzessin zur Lippe.

Neben dem Turmprojekt gab es drei weitere Anträge auf Hilfe, die in einem Auswahlverfahren der Mitgliederversammlung allerdings in der Gunst zurückstanden. Der Lauterbacher Förderverein gehört nun zu den 43 Partnern des Freundeskreises in ganz Sachsen, weil er selbst Mitglied wurde. Die Schlösserland-Freunde sammeln bereits für Orangenbäume im Dresdner Zwinger und Bänke am Schloss Moritzburg. Übers Internet und Aufrufe bis ins Ausland kommt Geld zusammen. Außerdem durch eine breite und hochkarätige Vernetzung des Freundeskreises.

Insgesamt werden fast 80 000 Euro benötigt, um die historische Ansicht des 300 Jahre alten Barockschlosses wiederherzustellen. Knapp 8 000 Euro konnte der Förderverein schon durch die Vergabe von 38 Lauterbacher Turmherrschaften sammeln. Die kleine Turmherrschaft wird für mindestens 100 Euro Spende ausgesprochen, die große ab 500 Euro. Der Baubeginn für das Türmchen soll Ende 2017 sein. Doch von den Lauterbachern allein ist das große Vorhaben nicht zu stemmen. Die „Starken Freunde“ setzen sich nun mit dafür ein, dass das nötige Geld zusammenkommt.

Mit der Kampagne „Werden Sie Turmherr!“ gehen die Schlösserlandfreunde in die Offensive und werben unter ihren Mitgliedern bzw. bei Veranstaltungen. So eine Veranstaltung soll auch das Benefizkonzert am Sonnabend werden. Gute Freunde des Lauterbacher Fördervereins sind die Sängerinnen der Dresdner Staatsoperette Anna Piontkowsky (Sopran) und Elisabeth Letocha (Mezzosopran), die mit eigenen Programmen das Publikum erfreuen und schon des Öfteren hier auftraten. Mit der Pianistin Pi-Wei Chuang vom Residenzorchester Dresden werden die Damen am 8. Oktober zugunsten des Turmprojektes auftreten. Im Rahmen des Konzertes werden nicht nur vielfältige noch unbekannte Lied-Werke von Chopin erklingen, sondern es gibt noch andere Programmpunkte. So enthüllt Maler und Vereinsmitglied Roland Schwenke sein neustes Gemälde „Das historische Schloss Lauterbach“, und es werden weitere Turmherren-Urkunden übergeben. Der Eintritt von 12,90 Euro kommt der Wiederherstellung des historischen Schlossturmes zugute.

