Schlittschuhfahren noch nicht möglich Darüber informiert Bernstadts Bauamtsleiter Marko Fröhlich. Er erklärt, warum das so ist.

Symbolbild © dpa

Auch an diesem Wochenende ist es noch nicht möglich, auf der extra dafür angelegten Fläche neben der Pließnitztalhalle in Bernstadt Schlittschuh zu fahren. Darüber informiert Bernstadts Bauamtsleiter Marko Fröhlich. Vor etwa zwei Wochen hatte der Bauhof auf dem Soccerfeld an der Sporthalle ein Eisfeld angelegt.

Es ist aber noch nicht fest genug. „Das liegt auch am Standort“, erklärt Fröhlich. Bei dem schönen Wetter der vergangenen Tage hat das Soccerfeld viel Sonneneinstrahlung abbekommen. Durch die Aufwärmung tagsüber wurden die frostigen Ergebnisse aus der Nacht wieder aufgeweicht. Eigentlich wollte die Stadt mit der Eisfläche ein Ferienangebot für die Schüler schaffen. Die Ferien sind jetzt zwar vorbei, „aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es noch kalt genug wird“, sagt Fröhlich. (SZ/sdn)

