Schlittenhunde an der Bockwindmühle Am Sonnabend und Sonntag startet die Schlittenhundesaison am Kottmar. Der Mühlenverein hat sich besonders am Sonntag etwas einfallen lassen. Wer schon wissen will, was zu Halloween alles los ist, findet Tipps im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Verein

Der Schlittenhundesportverein Sachsen trifft sich Wochenende zur Mühlentour in Kottmarsdorf. Die Schlittenhundeführer starten mit ihren Huskys vor allem vormittags zu Runden durch den Kottmarwald. Die Veranstaltung gilt als Trainingsauftakt der neuen Schlittenhundesaison. Am Sonntag öffnet aus diesem Anlass der Mühlenverein von 10 bis 17 Uhr die Schaubackstube im Müllerhaus und bietet Zwiebel-, Zucker- und Streuselkuchen an. In der Museumsstube wird die Sonderschau „Landwirtschaft auf Postkarten“ gezeigt. Der Eintritt in die Bockwindmühle, die nach einem Sturmschaden derzeit mit einem Flügel weniger auskommen muss, beträgt drei Euro.

