Schlittenfahrten an der Hofewiese Am Wochenende lockt ein besonderer Spaß an den beliebten Gasthof.

An der Hofewiese ist am Wochenende eine Menge los. © Thorsten Eckert

Durch die verschneite Heide zur Hofewiese: Zum ersten Mal seit vielen Jahren können Ausflügler den legendären Gasthof auf Skiern oder mit dem Schlitten erreichen. Der viele Schnee rund um die Hofewiese lädt zudem zum Schneemannbauen ein. Das Hofewiesen-Team hat dafür bereits einen Möhrenvorrat angelegt. Höhepunkt am Wochenende sind Ponyschlittenfahrten mit der benachbarten Reitschule von Claudia Bosert. Kinder können sich von Ponys auf normalen Rodelschlitten quer über die Felder rund um die Hofewiese ziehen lassen. Schlitten sind im Pferdehof vorhanden.

Die wilde Hatz beginnt am Sonnabend und Sonntag jeweils 14 Uhr und geht so lange, wie die Pferde und die Kinder Lust haben. Wärmen kann man sich wie gewohnt bei Glühwein, Kinderpunsch und Met und erstmals an einem großen Lagerfeuer. (SZ)

