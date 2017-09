Schlimme Beleidigung nach Filmriss Ein Meißner beleidigt eine Frau und ihr Kind. Er hält sie im Vollrausch für eine Asylbewerberin. Doch es ist eine Deutsche.

Der Angeklagte weiß angeblich gar nicht mehr, was an jenem Dezembertag am Neumarkt in Meißen vorgefallen ist. Dort soll er eine Frau und ihren dreijährigen Sohn mit den Worten: „Scheiß Ausländer, macht euch in euer Land, gehe mal arbeiten und lasse dich nicht von deinem Mann durchfüttern“, beleidigt haben. Der 38-jährige Meißner gibt vor, drei Flaschen Schnaps getrunken und einen „Filmriss“ gehabt zu haben.

Doch so schlimm kann es nicht gewesen sein. Immerhin erkannte er, dass es eine Frau war und dass sie ein ausländisches Aussehen hat. Eine Ausländerin ist sie trotzdem nicht, auch wenn sie einen dunklen Teint hat, sondern eine Deutsche, die fließend und akzentfrei Deutsch spricht. So kann man sich täuschen. „Ich habe keine Probleme mit Ausländern“, sagt der Angeklagte. Probleme hat er hingegen mit der Justiz, und zwar schon 15 Mal. Auch im Gefängnis hat er schon gesessen, zuletzt, weil er Drogen beschaffte. Einen Teil der drei Jahre Haftstrafe hat er abgesessen, der Rest zur Bewährung ausgesetzt. Die läuft noch bis 2019.

Plötzlich fällt ihm doch noch ein Grund für die Beleidigungen ein. Er habe noch unter dem Eindrucks des Attentats vom Berliner Weihnachtsmarkt gestanden, sagt er. Das kann aber gar nicht sein. Dieses Attentat fand erst drei Tage nach der jetzt angeklagten Tat statt.

Gute Erinnerungen hat dagegen die Zeugin. „Er kam sofort auf mich zu und sagte, ich solle mir mein Negerkind sonst wohin stecken“, sagt die 30-Jährige. Er habe ihr vorgeworfen, sie würde „den Staat mit ihrem Hurenkind ausnutzen“ und solle sich „in ihr Land verpissen.“ Die anderen Beleidigungen lassen wir mal weg, sie sind frauenfeindlich und nicht druckreif. Sie sei wütend gewesen, aber nicht ängstlich. „Was er zu mir sagt, ist mir egal, aber mein Kind lasse ich nicht beleidigen, das lasse ich nicht auf mir sitzen“, so die Geschädigte, die Strafantrag gestellt hatte. Ein paar Wochen vor der Verhandlung schlug der Angeklagte übrigens bei der völlig überraschten Frau auf, entschuldigte sich, brachte ihr Blumen und einen Gutschein. Da hat ihm wohl sein Anwalt auf die Sprünge geholfen. Reue macht sich immer gut vor Gericht.

Doch so richtig reuig ist der Meißner nicht. Fünf Wochen nach dieser Tat soll er im Kaufland Schützestraße einen Wachschutzmann mit einem Taschenmesser angegriffen habe, weil der ihn des Marktes verweisen wollte. Der Angeklagte war mal wieder betrunken, hatte zudem Hausverbot. Ein zweiter Wachmann kam dem Angegriffenen zu Hilfe, brachte den Angeklagten zu Boden. Der hatte wohl nicht nur legale Drogen genommen. Ein Polizist beschrieb ihn als redselig, zappelig, unruhig.

Trotz 1,8 Promille hat der Angeklagte an diesen Vorfall gute Erinnerungen. Er sei vom Wachschutz getreten worden. Da habe er die Polizei rufen wollen. Bei dieser Gelegenheit seien ihm Handy und Taschenmesser aus der Hosentasche gefallen. Das Messer habe er mit geschlossener Klinge abgegeben. Daraufhin sei er wieder getreten worden, behauptet er.

Die Aussagen der Zeugen sind völlig widersprüchlich. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sagt, dass er gerade von einem Kollegen abgelöst wurde, als sich der Vorfall ereignete. Dieser angebliche Kollege gibt aber an, niemals beim Sicherheitsdienst gearbeitet zu haben, sondern privat und zufällig am Tatort gewesen zu sein und seinem Kumpel – dem Wachmann – nur etwas zu essen gebracht zu haben. Auch wer den Angeklagten zu Boden brachte, wer ihm das Messer abnahm, darüber gibt es völlig unterschiedliche Aussagen.

Der Staatsanwalt spricht von einem ziemlich sinnlosen Versuch des Angeklagten, sich dagegen zu wehren, dass ihm der Alkohol weggenommen wurde. Gegen die beiden Männer hätte er keine Chance gehabt. Es fordert für beide Taten eine Gesamtstrafe von neun Monaten. Bewährung komme nicht mehr in Betracht, da er Bewährungsbrecher sei und die Tat gerade mal ein Jahr nach der Haftentlassung begangen wurde.

Der Verteidiger hingegen sieht nur eine Bedrohung. Sein Mandant sei sternhagelvoll und in Rage gewesen, weil ihm der Schnaps weggenommen wurde. Der Verteidiger hält eine Geldstrafe von 1 000 Euro für ausreichend.

Es passt nichts zusammen

Eine Geldstrafe verhängt auch der Richter, und zwar von 600 Euro und diese auch nur für die Beleidigung. Wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung spricht er den Angeklagten frei. „Die Zeugenaussagen passen vorne und hinten nicht zusammen. Das Einzige, das wir sicher wissen, ist, dass beide Zeugen am Tattag da waren“, so der Richter. Einen Bewährungswiderruf muss der Angeklagte wegen der Geldstrafe nicht fürchten.

zur Startseite