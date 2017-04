Schlimm: Frau fährt Mädchen um 15-Jährige beim Linksabbiegen schwer verletzt. Hat Opel-Fahrerin die Blinker übersehen?

Auf der S 35 aus Richtung Dreißig in Richtung Meila fuhr am Ostermontag gegen 21.20 Uhr eine 15-jährige Mopedfahrerin. Am Abzweig Kleinmockritz im Döbelner Ortsteil Dreißig wollte sie nach links in Richtung Kleinmockritz/Mochau abbiegen und zeigte dies mittels Blinken an, so die Polizei.

Als die 15-Jährige abbog, kam es zur Kollision mit einem Pkw Opel, dessen Fahrerin (76) das Moped gerade überholen wollte.

Die Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6 500 Euro.

zur Startseite