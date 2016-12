Schließung der Bibliothek Zauckerode gestoppt Nach einer Unterschriftensammlung im Stadtteil ändert die Stadt ihre Pläne. Es gibt aber noch einige Unklarheiten.

Hier geht es auch im nächsten Jahr weiter: Die geplante Schließung der Zauckeroder Bibliothek zum Jahresende wurde abgewendet.

Am Ende waren sich alle Seiten einig. „Wir nehmen mit, dass alles soweit in Ordnung ist“, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) zum Abschluss eines lange währenden Streits und einer langen Debatte in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Das Ergebnis: Die Stadt stoppt die geplante Schließung der Bibliotheksaußenstelle in Zauckerode und macht dort – allerdings mit einem abgespeckten Angebot – weiter. Das ist die Reaktion auf eine Unterschriftenliste, die die Gegner der Schließungspläne Ende September überreicht haben.

Eigentlich war das Ende der Zweigstelle, die sich im Treffpunkt Oppelschacht an der Ecke Wilsdruffer Straße/Oppelstraße befindet, schon besiegelt. Der Grund: Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, im City Center gegenüber dem Neumarkt eine Zentralbibliothek einzurichten – um Kosten zu sparen und um durch die Bündelung der Kräfte ein besseres Angebot für die Freitaler zu schaffen. Die Kinderbibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Krönertstraße, die bisherige Hauptbibliothek in der Panschau-Galerie und die Stadtteilbibliothek in Zauckerode sollten im Gegenzug geschlossen werden. Mitte November wurde die neue Zentralbibliothek eröffnet.

Dass die Zauckeroder Bücherei nun doch erhalten bleibt, liegt am Engagement der Zauckeroder und am Entgegenkommen der Stadt. Nachdem die Bürger die Unterschriftenliste überreicht hatten, folgten Gespräche im Rathaus. „Die Bürger haben mit ihrem Engagement gezeigt, dass sie sich für ihre Stadt einsetzen“, sagte Freitals Erster Bürgermeister Peter Pfitzenreiter (CDU), der für die Bibliotheken zuständig ist. Er schlug vor, dass die Bücherei doch erhalten bleibt.

Eigentlich hätte die Stadt gar nicht auf den Willen der Zauckeroder eingehen müssen. Eine Petition muss erst behandelt werden, wenn diese durch mindestens fünf Prozent der Freitaler mit einem Alter über 16 Jahren unterstützt wird – das wären etwa 1 700 Stimmen. Die Zauckeroder legten aber nach eigenen Angaben nur 1 668 Unterschriften vor. Einige davon waren ungültig, weil die Unterzeichner zu jung oder nicht aus Freital kamen. Zudem hätte sich die Stadt auf den Stadtratsbeschluss berufen können.

Der Vorschlag der Verwaltung sieht nun vor, dass die Bibliothek „in ehrenamtlicher Struktur“ erhalten bleibt. Es soll aber weiterhin professionelle Unterstützung von Bibliothekaren der Stadtbibliothek geben. Die Nutzer der Bibliothek können außerdem auf den Bestand der Hauptbibliothek zugreifen. Ein Teil der Bücher, die sich in der Zauckeroder Bibliothek befinden, sollen dort bleiben.

Diskussionen gab es in der Stadtratssitzung noch darum, wer künftig die Leitung der Bücherei innehat. „Uns war es wichtig, dass sie unter städtischer Leitung bleibt“, sagte Andrea Thäder-Voigt, die das Anliegen der Bürger im Stadtrat vortrug. Dies wurde von der Rathausspitze zugesagt. Oberbürgermeister Rumberg versprach auch, dass die technische Ausstattung der Bibliothek erhalten bleibt.

Trotzdem gibt es nun noch einige Unklarheiten. Der Stadtrat hat lediglich beschlossen, dass die Stadt ein Konzept für den Standort entwickeln soll. Offen ist zum Beispiel, zu welchen Zeiten eine Mitarbeiterin aus der Hauptbibliothek in Zauckerode arbeitet. Bislang ist die Bücherei montags für vier Stunden und mittwochs für acht Stunden geöffnet. „Wir werden die Entwicklung weiter beobachten“, sagte Thäder-Voigt. Es gebe einige Zauckeroder, die sich in der Bibliothek engagieren wollen. „Es ist erstaunlich, dass uns die Stadt so entgegengekommen ist.“

