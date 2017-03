Schließt Kaufland bald? Kunden beklagen ein Ausdünnen des Sortiments. Dabei gibt es dafür gute Gründe.

Viele Kunden wundern sich derzeit über leere Regale bei Kaufland in Waldheim. Das Unternehmen hat sein Sortiment geprüft und angepasst, um weiter wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein, so eine Sprecherin. Bei laufendem Betrieb soll Kaufland ab Herbst modernisiert werden. © Dietmar Thomas

Auffällig viele leere Fächer in den Regalen, Produkte, die aus dem Sortiment verschwunden sind und Angebote in geringer Stückzahl, so dass die Nachfrage kaum gestillt werden kann – was ist im Kaufland in Waldheim los? Das fragen sich derzeit einige Kunden. „Seit Wochen verändert sich das Kaufland in Waldheim – jedoch nicht zum Guten“, beschreibt Ines Behrendt. Das Sortiment sei extrem stark gekürzt, es gebe viele rote Preisschilder. „Einkaufen macht nun wirklich keinen Spaß mehr“, so die Kundin. Auch Diana Winkler geht nicht mehr gern in den Vollsortimenter einkaufen. „Jede Woche verschwinden bestimmte Artikel aus den Regalen, welche man immer gekauft hat“, schreibt die Kundin an den DA. Andre Produkte seien plötzlich nur noch in Großpackungen erhältlich. „Macht Kaufland zu?“, befürchtet Ines Behrendt.

Ganz im Gegenteil: die Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG investiert in den Standort Waldheim, wie der DA auf Nachfrage erfahren hat. Voraussichtlich im Herbst soll die Umstellung auf das neue Ladenkonzept erfolgen, verrät Pressesprecherin Christine Axtmann. Die Filiale erhält in dem Zusammenhang unter anderem einen barrierefreien Markteintritt sowie niedrigere Regale. Damit soll der Blick frei sein auf die Verkaufsfläche. Ein neues Kundensystem soll für mehr Orientierung und Übersicht sorgen. Ziel der Umgestaltung ist zudem, den kurzen, schnellen Einkauf, wie zum Beispiel in der Mittagspause, zu erleichtern. Vor diesem Hintergrund werden unter anderem die Abteilungen Obst und Gemüse zusammengeführt. Weiterhin ist ein „To-Go-Sortiment“ geplant. Angeboten werden dabei Produkte, die für den schnellen Verzehr unterwegs geeignet sind. Erweitert werden soll der Backshop. Insgesamt werde ein einstelliger Millionenbetrag in die Modernisierung investiert.

In Verbindung mit der Umgestaltung der Filiale stehen laut Christine Axtmann auch die Veränderungen im Sortiment. „Im Rahmen des neuen Konzeptes haben wir auch unser Sortiment bereinigt“, so die Pressesprecherin. Das werde regelmäßig auf den Prüfstand gestellt, damit der Vollsortimenter weiterhin zukunfts- und wettbewerbsfähig ist. Infolgedessen seien Anpassungen im Sortiment erfolgt. Bei den Produkten lege Kaufland vor allem Wert auf ein umfassendes Angebot aus Frischeartikeln, Markenprodukten, Eigenmarken sowie regionalen Waren.

Als erstes Kaufland im Osten wurde vor kurzem das Kaufland im Elbecenter in Meißen wiedereröffnet. Das Unternehmen hat dort ebenfalls einen einstelligen Millionenbetrag investiert. Neu sind in dem umgestalteten Vollsortimenter unter anderem die elektronischen Preisschilder sowie die Self-Scan-Kassen. An diesen können die Kunden ihre Ware selbst, mit Unterstützung der Mitarbeiter, scannen und bezahlen. Bekannt ist das System unter anderem aus der Ikea-Filiale im Dresdner Elbepark. Elektronische Preisschilder soll es bei Obst und Gemüse in Zukunft auch in Waldheim im Kaufland geben. Auch Self-Scan-Kassen sind vorgesehen. „Wann dies jedoch umgesetzt wird, können wir Stand heute noch nicht konkret sagen“, erklärt Axtmann.

Für den Umbau musste die Filiale in Meißen einige Zeit schließen. In Waldheim soll der Umbau bei laufendem Betrieb stattfinden, wie Axtmann sagt. „Wir werden aber großen Wert darauflegen, die Beeinträchtigungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten.“ Bevor Kaufland in Waldheim investiert, steht im Sommer die Modernisierung der Döbelner Filiale auf dem Plan. Mittweida ist im Herbst geplant.

Im September 1995 eröffnete Kaufland seine Filiale in Waldheim an der Hauptstraße 107. Auf einer Fläche von rund 3 300 Quadratmetern bietet der Vollsortimenter verschiedene Artikel an. Zurzeit sind am Standort rund 90 Mitarbeiter beschäftigt. Neue Arbeitsplätze werden durch die Modernisierung aber nicht geschaffen.

