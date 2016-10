Schließt der Wenzelsmarkt zu früh? Schon eine Woche vor dem Fest gehen auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt die Lichter aus. Händler kritisieren das. Die Stadt widerspricht.

„Und Tschüss!“, heißt es in diesem Jahr eine Woche vor Weihnachten auf dem Wenzelsmarkt. Dann gehen beim traditionellen Bautzener Weihnachtsmarkt die Lichter aus. Für viele Händler ist das zu zeitig. Sie möchten, dass die Stände länger stehen bleiben. © Uwe Soeder

Während andere Städte ihren Weihnachtsmarkt sogar über die Feiertage strecken, bleibt Bautzen genügsam. Wenn in der letzten Woche vor Weihnachten der Urlaub beginnt und richtig Festtagsstimmung herrscht, sind auf dem Wenzelsmarkt die Lichter aus. Bautzens Weihnachtsmarkt findet planmäßig vom ersten bis zum vierten Advent rund um Hauptmarkt, Reichenstraße und Kornmarkt statt. Weil in diesem Jahr der Heilige Abend auf einen Sonnabend fällt, fällt der vierte Adventssonntag besonders zeitig auf den 18. Dezember. Das weihnachtliche Markttreiben ist damit schon eine ganze Woche vor Weihnachten Geschichte, die Buden und Glühweinstände sind wieder abgebaut. Im Einzelhandel hat man für das Timing des städtischen Kulturbüros kein Verständnis.

„Viele Händler finden das nicht toll“, sagt Heike Kloß vom Modegeschäft Lifestyle. Die Verwaltung hätte flexibler reagieren und den Markt verlängern müssen. Denn laut Heike Kloß kommt das festliche Gefühl doch gerade kurz vor Weihnachten auf. Am 18. Dezember den Wenzelsmarkt zu schließen, ist für die Ladeninhaberin viel zu zeitig. Vielleicht könnte ja der historische Weihnachtsmarkt einspringen und den Anschluss übernehmen, schlägt sie vor. Christian Polkow vom Kornmarkt-Center schätzt, dass viele Arbeitnehmer bereits ab 19. Dezember in den Urlaub gehen. Der Centermanager erwartet deshalb eine starke letzte Woche im Weihnachtsgeschäft. „Ich finde es daher sehr schade, dass der Wenzelsmarkt dann bereits für die Bautzener und die vielen Besucher aus dem Umland beendet ist.“ Polkow würde es sehr begrüßen, wenn das Ende des Weihnachtsmarktes in Bautzen immer zu einem festen Datum wäre. „Dies könnte zum Beispiel generell der 22. oder 23. Dezember sein“, sagt der Chef des Kornmarkt-Centers.

Andere Märkte öffnen länger

Die wenigen Tage vor Weihnachten sind für den stationären Einzelhandel sehr wichtig, betont auch Henrik Truhel von dem Elektroladen „Die Fernsehwerkstatt“. Laut Truhel gebe es theoretisch immer noch die Möglichkeit, dass Privatleute ein paar Buden aufstellen und so die Lücke füllen. Gerade dieses Jahr sei sie extrem lang. „Es wäre angebracht, den Wenzelsmarkt zu verlängern“, sagt wiederum Corinna Seiler vom Modeladen e.elle. Dem Handel würde es guttun und gerade in der letzten Woche kämen viele Touristen. Pirnas Weihnachtsmarkt öffne sogar bis 30. Dezember. Seiler wünscht sich so einen Markt über die Feiertage hinaus auch für Bautzen.

Die Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte laufen langfristig und lassen sich nicht spontan umkrempeln. Das gilt für den großen Wenzelsmarkt genauso wie für den kleinen historischen Markt, der am zweiten Adventswochenende vom 2. bis zum 4. Dezember vor dem Mönchshof abgehalten wird. „Wir haben ihn ein ganzes Jahr lang vorbereitet, jetzt ist alles in Sack und Tüten“, sagt Elke Burkhardt, eine der Organisatoren, auf die Frage, ob man ihn nicht in die letzte Weihnachtswoche verlegen könnte. „Für dieses Jahr ist es generell zu spät“, erklärt Burkhardt. An und für sich sei die Idee aber nicht schlecht. Dann könnte man mit dem Mittelaltermarkt vielleicht auf den Fleischmarkt gehen.

Der Kalender ist ausschlaggebend

Der Wenzelsmarkt finde immer 24 Tage vom Freitag vor dem ersten Advent bis zum vierten Advent statt, erklärt Andreas Hennig vom städtischen Kulturbüro, der den Markt organisiert. Die Lücke in diesem Jahr sei keine böse Absicht. „Wir richten uns nach dem Kalender“, betont Hennig.

Man brauche nach dem 18. Dezember doch nicht alles komplett wegzuräumen, sondern solle versuchen, dass die eine oder andere Bude länger stehen bleibt, schlägt CDU-Stadtrat Rolf-Alexander Scholze vor. Es sei noch nicht zu spät, darüber mit den Standbetreibern zu sprechen. Scholze könnte sich vorstellen, dass einige sogar gern verlängern würden. So bliebe noch ein wenig Weihnachtsflair in der Altstadt. Auch CDU-Stadträtin Elisabeth Hauswald möchte hier nichts unversucht lassen. Vielleicht könne man für die paar Tage auch die Standgebühr erlassen, so ihre Idee.

Die Weihnachtsdurststrecke tritt vorerst nur in diesem Jahr auf. 2017 fällt der vierte Adventssonntag genau auf Heiligabend. Der Wenzelsmarkt wird dann vom 1. bis zum 23. Dezember 2017 stattfinden. Das Markttreiben ist damit zwar insgesamt einen Tag kürzer, dafür lassen sich noch Geschenke auf den letzten Drücker kaufen.

zur Startseite