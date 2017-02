Schließt das Gymnasium Mittwoch? Erst am Dienstag erfahren Schüler und Eltern, ob überhaupt Unterricht stattfindet. Es wird gestreikt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Verdi und der Beamtenbund haben für Mittwoch zum Streik aufgerufen. © Symbolbild/dpa

Die Lehrerschaft des Werner-von-Siemens-Gymnasiums wird die zentrale Streikveranstaltung in Dresden am Mittwoch mit einer großen Abordnung besuchen. Hier könnten eventuell nur die Sechsklässler beschult werden – oder die Schule schließt sogar am Mittwoch. Das wird heute erst bekannt gegeben. Auch die Eltern haben keinerlei Informationsvorlauf. Entsprechende Elternbriefe weisen lediglich auf diese Möglichkeit und die heutige Entscheidung hin. Die beiden Großenhainer Oberschulen Am Schacht und Kupferberg waren gestern telefonisch nicht erreichbar. In Ebersbach und Schönfeld soll der Unterricht im Rahmen des Möglichen stattfinden. Für Grundschüler wird generell eine Notbetreuung organisiert.

Der sächsische Lehrerverband unterstützt den geplanten Ausstand nicht. Verbandsvorsitzender Jens Weichelt sagte dem MDR gestern, die von der Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen des Lehrerpakets seien kein Streikgrund. Das Paket bleibe zwar hinter den Erwartungen des Lehrerverbandes, jedoch fordere man eine generelle Aufwertung des Lehrerberufes.

