Schliebenschule öffnet im Oktober für Neugierige Ein erster Blick in die sanierte Zittauer Schule kann bereits Ende Oktober geworfen werden.

Nach der Sanierung kann im Oktober erstmals ein Blick in die Schliebenschule geworfen werden. © Archivfoto: Rafael Sampedro

Zittau. Zum Tag des Offenen Denkmals am 10. September ist die frisch sanierte und bezogene neue Schlieben-Oberschule nicht geöffnet, aber kurz danach: „Neben dem traditionellen Tag der offenen Tür aller Zittauer Oberschulen Ende Januar 18 öffnen wir für Interessierte die Türen am Sonnabend, 21. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr“, teilte Schulleiterin Veronika Kushmann auf SZ-Anfrage mit. (szo/tm)

