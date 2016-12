Schliebenkreisel wird freigegeben Bautzens neuer Kreisverkehr hat jetzt eine Schwarzdecke. Ab Donnerstagnachmittag soll es hier wieder rollen.

Ab Donnerstag soll es am Schliebenkreisel wieder rollen. © Robert Michalk

Das Warten an den Baustellenampeln hat ein Ende. Wie die Stadt informiert, soll der neue Kreisverkehr an der Schliebenstraße/ Dresdener Straße ab diesem Donnerstag ohne Einschränkungen befahrbar sein. „Er wird im Laufe des Nachmittags freigegeben“, teilt Stadtsprecher André Wucht mit. Die Baustelle geht in die Winterpause. Voraussichtlich Ende März werden die Arbeiten am Schliebenkreisel wieder aufgenommen. Bis dahin können ihn Autofahrer ohne Ampelschaltungen und Sperrungen nutzen. Auch die ins Spreetal führende Dresdener Straße ist wieder frei.

Wegen eines Frosteinbruchs kam es in den vergangenen zwei Wochen zu Verzögerungen auf der Baustelle. Weil es zu kalt war, mussten die Bauleute mit den Asphaltarbeiten pausieren. Jetzt ist die Schwarzdecke auf die Fahrbahn aufgebracht und alles wieder im Plan. Mit einem Manko: Es ist nicht klar, ob der Asphalt die künftige Verkehrsbelastung aushält. Um trotz der Witterung den Termin für die Verkehrsfreigabe des Kreisels zu halten, hat man sich für eine provisorische Asphaltierung entschieden. „Es ist möglich, dass die Schwarzdecke im Frühjahr in Teilen wieder ausgebaut wird“, erklärt André Wucht.

Die Stadt Bautzen investiert rund eine Million Euro in den Bau des Kreisverkehrs. Um eine Vollsperrung zu vermeiden, baut das beauftragte Unternehmen Bistra Bau bei halbseitig rollenden Verkehr. Laut Planern soll der Kreisel im Mai 2017 fertiggestellt sein. (SZ/ma)

