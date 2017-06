Schliebenkreisel ab Montag gesperrt Kurz vor der Freigabe wird Bautzens neuer Kreisverkehr komplett dichtgemacht. Danach geht es an der Brücke weiter.

Die Baustelle des Schliebenkreisels. Dieser wird jetzt eine Woche lang komplett gesperrt. © Uwe Soeder

Bislang hatte die Stadtverwaltung es vermeiden können, doch nun geht es nicht anders: Ab Montag, 7 Uhr, müssen die Autofahrer in Bautzen auf den Schliebenkreisel komplett verzichten. Damit fällt eine wichtige Zufahrt zur Innenstadt weg. Grund sind Asphaltarbeiten, die nur dann durchgeführt werden können, wenn keine Autos über den Platz rollen. Wie Stadtsprecher André Wucht mitteilt, habe man für die Vollsperrung bewusst die erste Sommerferienwoche gewählt, weil erfahrungsgemäß die Verkehrsmenge um ein Viertel geringer sei, als in der Schulzeit.

Damit die übrigen Autofahrer trotz der Sperrung in die Innenstadt finden, werden jetzt Umleitungen eingerichtet. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Westtangente, die Kreuzung Neusalzaer Straße, die Äußere Lauenstraße und den Lauengraben geleitet. Stadtauswärts sollen Autofahrer ab der Haltestelle Lauengraben die Umleitung über die Äußere Lauenstraße, den Lindenberg, die Heilig-Geist-Brücke, das Spreebad und die Westtangente nutzen. Nicht nur Autos, sondern auch Busse müssen andere Wege nehmen. Zu Einschränkungen kommt es besonders in der Westvorstadt. Einige Haltestellen können dort nicht angefahren werden.

Endgültige Fertigstellung am 4. Juli

Die Vollsperrung des Schliebenkreisels dauert voraussichtlich eine Woche. Ab Dienstag, dem 4. Juli, könnte der neue Kreisverkehr endgültig fertig sein. Doch auch danach wird die Zufahrt zur Innenstadt für Autofahrer schwierig bleiben. Direkt im Anschluss, wenn der neue Kreisverkehr fertig ist, rücken die Bauleute weiter zur Friedensbrücke, um dort poröse Dehnungsfugen zu sanieren. Die Reparaturen, die etwa drei Wochen dauern, werden bei halbseitiger Sperrung durchgeführt. Der Verkehr rollt dann nur stadtauswärts über die Friedensbrücke. Wer in Richtung Stadt unterwegs ist, wird voraussichtlich über die Heilig-Geist Brücke umgeleitet.

In den neuen Kreisverkehr hat die Stadt Bautzen gut eine Million Euro investiert. Die alte Ampelkreuzung an dem Knotenpunkt vor der Friedensbrücke hatte häufig zu längeren Wartephasen geführt. Der Kreisel soll in Zukunft den Verkehrsfluss deutlich verbessern. (SZ/mho)

