Schlichten statt Richten Um einen Streit zu beenden, sind nicht immer hohe Anwaltskosten nötig. Zwei Friedensrichter erzählen von ihrer Arbeit.

Klaus-Jürgen Wilhelm und Eva Lubas sind zwei der 16 Friedensrichter in Dresden. Bei Problemen haben beide ein offenes Ohr. Wilhelm hat es in Klotzsche vor allem mit wucherndem Grün zu tun. In der Altstadt muss Lubas hingegen häufig Nachbarschaftsstreit schlichten. © Christian Juppe, Sven Ellger

Zuhören konnte Klaus-Jürgen Wilhelm schon immer. Dank seines Helfersyndroms und Harmoniebedürfnisses war es meist der 72-Jährige, der Streitereien in der Familie klären musste. Da lag es für den gebürtigen Nordrhein-Westfalen nahe, dass er in seiner Wahlheimat Dresden Friedensrichter wird. Sein Büro im Klotzscher Rathaus ist eine von 16 sogenannten Schiedsstellen der Landeshauptstadt. Doch was macht ein Friedensrichter überhaupt?

„Unter dem Motto Schlichten statt Richten versuchen wir, eine außergerichtliche Einigung bei Meinungsverschiedenheiten zu erreichen“, erklärt Wilhelm. Das können Probleme wie ein Nachbarschaftsstreit oder Ärger mit dem Vermieter sein. Aber auch bei Hausfriedensbruch, Körperverletzung oder übler Nachrede können Wilhelm und die anderen Friedensrichter vermitteln. Wenn es um Fälle des Arbeits- oder Familienrechts geht, dürfen sie hingegen nicht weiterhelfen.

Wer ein Problem hat und hohe Anwaltskosten vermeiden will, kann entweder in seinem Ortsamt anrufen oder sich auf der Homepage der Stadt die Nummer der Schiedsstelle suchen. „Auf der Internetseite sind auch die Sprechzeiten der Friedensrichter veröffentlicht. Da kann man einfach vorbeigehen“, erklärt Wilhelm. „Ich führe mit demjenigen, der ein Problem hat, zunächst ein Gespräch“, sagt der Rentner, der bereits seit 2012 in Klotzsche amtiert. Dann wird ein sogenannter Antrag auf Schlichtung gestellt. Das kostet den Antragssteller zwischen 40 und 50 Euro.

„Darin ist sein Anliegen formuliert, und die gegnerische Partei wird zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen.“ Wobei das Wort einladen in diesem Fall nicht ganz zutrifft. Denn das Erscheinen in der Schiedsstelle ist Pflicht. Kommt der Geladene nicht, muss er Strafe zahlen. „Ich bitte ihn meist aber schon vorher um einen Anruf, weil ich beide Seiten hören möchte“, sagt der studierte Ingenieur. Schließlich geht es dem Friedensrichter darum, eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten zufrieden sind. „Wir dürfen nicht in den Kategorien schuldig und nicht schuldig denken, niemand wird verurteilt“, so Wilhelm.

Vielleicht darf ein Friedensrichter auch deshalb kein amtierender Jurist sein. Dafür erhalten die Schlichter nicht nur Schulungen in Mediation, sondern besuchen auch juristische Fortbildungen. Mit Erfolg: Der Wahl-Klotzscher schlichtet etwa 80 Prozent seiner Fälle. Und die sind im Ortsamt so zahlreich wie in keinem anderen. 2015 waren es acht Fälle, die Wilhelm verhandelt hat; 2013 sogar zwölf. Er hat mittlerweile sogar so viel Erfahrung, dass er Vorsitzender des Bundes Deutscher Schiedsmänner und - frauen ist.

„Meist geht es um Dinge, die auf den ersten Blick banal erscheinen“, sagt der Friedensrichter. Oft sind es Streitereien um Grundstücksgrenzen. Wilhelm vermittelt beispielsweise, wenn Bäume oder Wurzeln sich ihren Weg zum Nachbarn bahnen. „Das wirkt erst einmal nicht spektakulär, ist für die Betroffenen aber wichtig“, sagt Wilhelm. Jeden Fall nimmt er daher immer einhundertprozentig ernst. „Außerdem versuche ich herauszufinden, worum es wirklich geht. Oft steckt viel mehr dahinter. Da ist die Wurzel nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“

Ist eine Lösung gefunden, wird ein Protokoll angefertigt. Darin verpflichten sich beide Parteien, den Kompromiss auch wirklich umzusetzen. Diese Pflicht kann auch per Gericht bis zu 30 Jahre lang durchgesetzt werden. „Das kam schon vor, ist aber selten“, sagt Wilhelm. Und auch, dass es keine Einigung gibt, passiert gelegentlich. An einen speziellen Fall erinnert sich Wilhelm noch ganz genau: „Ein ebenfalls gängiges Problem ist, dass sich jemand darüber ärgert, dass das Regenwasser des Nachbarn auf sein Grundstück läuft“, erzählt er. Normalerweise schlägt der Friedensrichter dann ein Rohr vor, in dem das Wasser abläuft. „In diesem einen Fall war aber auch das nicht gewünscht. Da konnte ich nicht mehr helfen.“ Auch Eva Lubas kennt solche Fälle. Sie ist seit 2012 Friedensrichterin in der Altstadt. Ihr Klassiker: Ein Dresdner fühlt sich vom Baum des Nachbarn gestört, es gibt ein Treffen der beiden Zankhähne, man einigt sich darauf, dass der Ast abgeschnitten wird. Sehr oft hat es die 65-Jährige in der Altstadt aber mit Nachbarschaftsstreit in großen Wohnhäusern zu tun. Da hört jemand zu laut Musik, die Kinder toben durch die Wohnung, der Hund bellt den ganzen Tag. „Das Problem ist, dass die Menschen irgendwann nicht mehr miteinander sprechen“, sagt Eva Lubas. Da reiche oft schon ein falsches Wort. „Dann herrscht Stillstand, das Problem bleibt ungelöst.“

Die Friedensrichterin kann sich an einen solchen Fall erinnern: Ein Bewohner berichtete von höllischem Lärm in der Wohnung über ihm. „Bei unserem Treffen mit der Familie kam heraus, dass die Kinder mit dem Bobbycar über das Laminat rollen.“ Die Lösung war ganz einfach: Ein Teppich sorgte für Ruhe. „Es geht darum, die Menschen zum Sprechen zu bringen.“

Als gelernte Mediatorin weiß die gebürtige Düsseldorferin, wie das funktioniert. Gut zuhören und Zeit lassen sind die wichtigsten Regeln. „Oft finden die Betroffenen die Lösung dann schon selbst.“

Alle Infos: www.szlink.de/schlichter

zur Startseite