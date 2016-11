Schleuser oder Fluchthelfer? Schüler sollten in Zittau über Flucht und Integration diskutieren. Das ist nicht gelungen.

Sabine Ridder vom Kreisverband Zittau des Deutschen Roten Kreuzes berichtete über die Betreuung der Flüchtlinge in Zittau. Mario Röllig von der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen erzählte über seine Flucht aus der DDR.

Sabine Ridder, beim Kreisverband Zittau des Deutschen Roten Kreuzes für die Betreuung der Asylbewerber zuständig, erklärt während eines Projekttages das langwierige Asylverfahren und berichtet von ihren ganz praktischen Erfahrungen aus ihrer Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern in Zittau. Im Saal der Aula des Beruflichen Schulzentrums hören über einhundert Schüler der 9. und 10. Klassen der Burgteichschule zu. Moderator Marcus Kiesel ist bemüht, die Schüler aus der Reserve zu locken und formuliert eine Frage. „Was unterscheidet einen Schleuser von einem Fluchthelfer“, fragt er.

Die Schüler wirken müde und sitzen regungslos und schweigend auf den Stühlen. Hinter ihnen liegen zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Stunden „politische Bildung“. Mangels Beteiligung lässt Kiesel die durchaus spannende Frage unbeantwortet im Raum stehen und gibt das Schlusswort an Mario Röllig. Er saß 1987 als damals 19-Jähriger in Untersuchungshaft im Stasi-Knast und hatte in der Stunde zuvor über seine Haft, seine Ankunft im Westen und die persönlichen Erfahrungen in der DDR berichtet. Röllig appelliert an die Zittauer: „Freiheit bekommt ihr nicht geschenkt“.

Der Dienstag stand bis Mittag in der Aula unter der Überschrift „Zeichen der Zeit-Demokratie auf dem Prüfstand“. Die Veranstaltung ist ein Projekt der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und wird durch einen Hamburger Verein für Jugend- und Erwachsenenbildung, der den Namen „Multivision“ trägt, organisiert. Ziel des bundesweiten Projektes ist es, jungen Menschen Herz und Verstand für die Bedeutung der Grundrechte in allen Lebensbereichen zu öffnen. „Nur wenn diese Rechte wertgeschätzt werden, können wir sicher sein, dass sie uns langfristig erhalten bleiben“, heißt es in den Begleitunterlagen des Projektes, dessen Schirmherrin Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan ist.

Mario Röllig von der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen erzählte sehr anschaulich, wie sich Demokratie und Diktatur im Alltag unterscheiden, anfühlen, wie die unterschiedlichen Gesellschaftsmodelle Lebensläufe prägen oder zerstören. 1988, vom Westen freigekauft, stand Röllig mit leeren Händen im Aufnahmelager Berlin-Marienfelde und war auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Ein Schicksal, das Flüchtlinge aus Syrien und Asylbewerber aus der ganzen Welt ebenso durchleben, wenn sie in Deutschland ankommen.

Anhand dieser Parallele versuchten die Veranstalter den Bogen zur Flüchtlingspolitik, Asylfragen, der Genfer Flüchtlingskonvention, Integration, Chancen und Ängsten der Betroffenen zu spannen. Ein anspruchsvolles Unterfangen, das die Neunt- und Zehntklässler sichtbar überforderte.

Marcus Kiesel hatte zuvor den Schülern Fotos von bekannten Persönlichkeiten gezeigt, die in ihrem Leben auch einmal Flüchtlinge waren. Nicht ein einziger Schüler habe Willy Brandt erkannt, legte Kiesel nach der Diskussionsrunde die Stirn in Falten. Hans-Dietrich Genscher kannten wenigstens einige. Aus Zeitgründen sei es nicht gelungen, die Schule besser auf den Projekttag vorzubereiten, so Kiesel.

Eine Diskussion kam in der Aula vermutlich auch deshalb nicht zustande. Stattdessen beschränkten sich die Fragen auf das Asylverfahren oder darauf, ob alle Flüchtlinge bereit seien, die deutsche Sprache zu lernen. Sabine Ridder bestätigte den Willen aller Asylsuchenden in ihrem Verantwortungsbereich, die deutsche Sprache erlernen zu wollen. Selbst die Menschen ohne Bleibeperspektive würden Deutsch lernen wollen, sagte sie. Erfahrungen mit Flüchtlingskindern sammeln Burgteichschüler täglich in ihrer Schule. Erlebte Integration mit Menschen im Umfeld bleibt vermutlich länger in Erinnerung als so ein Projekttag. Die Antworten auf die Frage, was der Tag gebracht habe, fielen zwiespältig aus und reichten von „war interessant“ bis „gar nichts“.

