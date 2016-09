Schleuser müssen ins Gefängnis Im Februar 2016 schleusten zwei Rumänen mehrere Personen bei Berggießhübel über die Grenze. Bei einer weiteren Schleusung wurden sie schließlich geschnappt.

© Symbolbild: André Wirsig

Zwei Rumänen, die im Februar 2016 mehrere moldauische Staatsangehörige bei Berggießhübel über die Grenze schleusten, wurden jetzt zu jeweils 24 Monaten Haft verurteilt. Am 16. Februar kontrollierte die Bundespolizei die zwei Rumänen und 23 Moldauer in Berggießhübel. Alle Reisenden gaben an, als Touristen durch Deutschland reisen zu wollen. Deshalb musste die Bundespolizei alle Personen zunächst weiterziehen lassen. Nachdem aber einen Tag später die Moldauer Asylanträge stellten, schrieb die Polizei die Rumänen zur Fahndung aus.

Diese konnten schließlich am 30. März in Selb, einer bayrischen Stadt an der tschechischen Grenze, geschnappt werden. Abermals versuchten sie, Flüchtlinge nach Deutschland zu schleusen. Dort versuchten sie noch, ihre Weiterreise zu erklären, doch die Ausführungen waren so fadenscheinig, dass die Polizisten misstrauisch wurden. Schließlich stellten die Beamten fest, dass es sich um die gleichen Männer handelte, die in Berggießhübel agiert hatten.

Am 24. August fand am Amtsgericht Hof die Hauptverhandlung statt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die beiden Schleuser sich in drei beweisbaren Fällen des gewerbsmäßigen Einschleusens zugunsten von 53 Personen schuldig gemacht haben. Beide Schleuser wurden zu einer 24-monatigen Haftstrafe verurteilt. (szo)

zur Startseite