Schleuser gestellt

Einbrüche in drei Pkw Freital. Unbekannte zerschlugen auf der Straße Eibenweg in Freital an einem VW Passat, Opel Corsa und Opel Meriva jeweils eine Seitenscheibe. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume der Fahrzeuge. Der Nutzer des VW fand einige Sachen aus dem Handschuhfach seines Wagens in der Nähe des Corsas wieder. Ob aus den drei Autos etwas gestohlen wurde, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Drei Alkoholfahrer gestoppt Sebnitz/Bad Schandau. Sowohl in Sebnitz, als auch in Bad Schandau, stoppte die Polizei am Donnerstagabend mehrere Alkoholfahrten. In Bad Schandau hielten Polizeibeamte auf der B172 einen 66-jährigen Mann an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,8 Promille. Bei einem 37-jährigen Mercedesfahrer, der auf der Gartenstraße in Sebnitz unterwegs war, stellten die Beamten einen Atemalkholwert von 0,5 Promille fest. Etwas mehr wurde bei einem 68-jährigen Kia-Fahrer gemessen. Der Mann war auf der Schandauer Straße unterwegs und muss sich jetzt, wie die anderen beiden Fahrer auch, mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen auseinandersetzen.

Dieb auf der Autobahn gestellt. Breitenau. Auf dem Autobahnrastplatz „Am Heidenholz“ kontrollierten Bundespolizisten einen Tschechischen Wagen. Eine polizeiliche Überprüfung der drei Tschechen, zwei Männer (42 Jahre, 45 Jahre) und eine Frau (35 Jahre), hatte erhebliche Folgen. Der 42-Jährige war einschlägig in Deutschland polizeibekannt, durch Eigentumskriminalität und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizeivollzugsbeamten drei präparierte Taschen auf, welche durch Straftäter bei „Einkaufstouren“ genutzt werden. Im Kofferraum wurden insgesamt 21 Gegenstände, teils noch mit Diebstahlssicherungen, festgestellt. Einen Eigentumsnachweis für die Ware konnten die Beschuldigten gegenüber der Bundespolizei nicht erbringen. Somit lag der Verdacht des Bandendiebstahls gegen die drei Beschuldigten vor. Bei den aufgefundenen Sachen handelt es sich unter anderem um Kinderschuhe, Lichterkette, Parfüm, Spielsachen und so weiter. Der Gesamtschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.