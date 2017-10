Schleuser festgenommen Die Bundespolizei stoppt auf der A 17 einen Kleintransporter. Danach werden mehr als ein halbes Dutzend Strafverfahren eingeleitet.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben am Montagabend eine Schleusung verhindert. Sie stoppten auf der A 17 in Fahrtrichtung Dresden einen Kleintransporter für eine Kontrolle. Neben dem rumänischen Fahrer und Beifahrer befanden sich insgesamt sieben moldauische Staatsangehörige im Fahrzeug. Im Zuge der Einreisbefragung ergaben sich erhebliche Zweifel am angegebenen Aufenthaltszweck und zur Dauer des Aufenthaltes. Im Gepäck fanden die Beamten zudem eine Vielzahl persönlicher Dokumente, welche auf einen geplanten längerfristigen Aufenthalt schließen ließen. Auch konnten die moldawischen Staatsangehörigen nicht genügend Barmittel vorweisen.

Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass die Personen einen längerfristigen oder sogar dauerhaften Aufenthalt in Deutschland anstrebten. Aus diesen Grund wurde gegen die Moldauer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Fahrer und Beifahrer wurden verhaftet. Gegen die beiden Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. (szo)

