Schleuser festgenommen Ein Ukrainer wollte fünf Vietnamesen illegal nach Deutschland bringen. In Altenberg endete die Fahrt abrupt.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Dienstagabend in Altenberg die Insassen eines Pkws. Der war gegen 22.30 Uhr aus Tschechien eingereist. Der ukrainische Fahrer (44) hatte in seinem Fahrzeug fünf Insassen, die keine Dokumente vorlegen konnten, um sich in Deutschland legitim aufzuhalten. Bei den fünf Vietnamesen (16 bis 32 Jahre alt) stellte sich heraus, dass sie offenbar nach Deutschland geschleust wurden.

Der Fahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts der Schleusung in einem Verfahren vor Gericht verantworten, so die Bundespolizei. Die fünf vietnamesischen Staatsangehörigen wurden am Mittwoch nach Tschechien zurückgeschoben und an die dortigen Behörden übergeben. (szo)

