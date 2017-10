Schleuser ertappt Die Bundespolizei erwischte einen 32-Jährigen dabei, wie er mehrere Personen illegal in die Bundesrepublik gebracht hat.

Ein Kleinbus mit litauischer Zulassung wurde von Beamten der Bundespolizei am Sonntag auf dem Rastplatz „Am Heideholz“ überprüft. Die Fahrer des Busses, ein Moldauer und ein Rumäne (23 Jahre und 32 Jahre), konnten sich gegenüber den Einsatzkräften ausweisen. Im Kleinbus befanden sich aber noch drei weitere moldauische Staatsangehörige als Mitreisende. Im Rahmen der polizeilichen Einreisebefragungen stellte sich heraus, dass die moldauischen Staatsangehörigen über nicht ausreichende Barmittel für eine legale Einreise verfügten, zudem machten sie gegenüber den Beamten unglaubwürdige Angaben hinsichtlich ihres Reisezwecks hier in Deutschland. Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen den rumänischen Fahrer und moldauischen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Der Rumäne konnte im Abschluss weitereisen.

Allen vier moldauischen Beschuldigten wurde die Einreise in das Bundesgebiet untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung erfolgte ihre Zurückschiebung nach Tschechien. Am Nachmittag konnten die Polizeivollzugsbeamten auf der Bundesautobahn 17 eine erneute Schleusung unterbinden. Erneut trat ein rumänischer Fahrer als Schleuser in Erscheinung und er wurde festgenommen. Die vier Insassen, Moldauer (25 Jahre bis 30 Jahre), konnten ihre touristischen Reiseabsichten nicht plausibel erklären. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass keine visafreien Reiseabsichten der Beschuldigten vorlagen. Alle Moldauer wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung nach Tschechien zurückgeschoben.

Einen Tag zuvor kontrollierten die Beamten einen Audi mit schwedischer Zulassung. Der 27-Jährige konnte sich mit bulgarischen Dokumenten ausweisen. Der Audi war offensichtlich mit einer Vielzahl von Baumaschinen, Werkzeugen, zwei MTB und einem E-Bike und anderen hochwertigen Sachen beladen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten in der Reserveradmulde typisches Einbruchswergzeug. Gegenüber den Beamten konnte der Bulgare keinen Eigentumsnachweis erbringen und machte auch sonst nur wenig glaubhafte Angaben über die Herkunft der aufgefunden Werkzeuge, Baumaschinen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Sachverhalt führt die hier zuständige Landespolizei Sachsen.

