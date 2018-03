Schleuderunfall in der Friedhofskurve Wieder ist in Freital an einer berüchtigten Stelle ein Verkehrsunfall passiert. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wurde verletzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Auto rutschte die Böschung hinunter … © Roland Halkasch Das Auto rutschte die Böschung hinunter …

… und musste mit schwerer Technik geborgen werden.

Während der Bergung war die Wilsdruffer Straße gesperrt.

Freital. Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr kam es auf der Wilsdruffer Straße in Freital zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Fahrerin eines Pkw Suzuki war in Richtung Carl-Thieme-Straße unterwegs. Auf abschüssiger Strecke verlor sie in einer Rechtskurve unterhalb des Friedhofs die Kontrolle über ihren Wagen. Der Suzuki schleuderte nach links über den Fußweg, durchbrach einen Zaun und stürzte einen Abhang herunter. Schließlich landete das Auto auf dem Gelände einer Gärtnerei. Die Suzuki-Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

In den letzten Jahren verloren wiederholt Autofahrer in der sogenannten Friedhofskurve die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und landeten in der Gärtnerei.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

zur Startseite