Schlesisches Museum lädt zu interaktivem Rundgang Im Rahmen seiner Ausstellung „Achtung Zug!“ präsentiert das Museum das Leben eines Bahnarbeiters für Ferienkinder. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

In den Winterferien lädt das Schlesische Museum Kinder zu einer interaktiven Tour durch die Ausstellung „Achtung Zug!“ ein. © Archivfoto: Marakanow

Görlitz. Seit dem 2. September präsentiert das Schlesische Museum zu Görlitz in der Sonderausstellung „Achtung Zug!“ die Geschichte der Eisenbahn in der Region. Während der Winterferien werden nun Kinder zwischen 5 und 10 Jahren zu einem Rundgang durch die Ausstellung eingeladen. Dabei wird am Dienstag, ab 14 Uhr, vor allem ein Blick auf das Leben eines Bahnarbeiters geworfen. Anschließend ist Gelegenheit zum kreativen Gestalten von Häusern. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet zwei Euro. (szo)

