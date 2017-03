Schlesische Lesenacht widmet sich Jakob Böhme Zuhörer erwartet am Sonnabend in Görlitz und Zgorzelec ein Programm an mehreren Orten, Prominenz – und Sorbisch.

Dieses Denkmal zeigt Jakob Böhme. Die Schlesische Lesenacht steht ganz im Zeichen des Görlitzer Mystikers und Philosophen. © Nikolai Schmidt

Die Kulturreferentin für Schlesien Annemarie Franke lädt mit den Stadtbibliotheken von Görlitz und Zgorzelec am Sonnabend zum „9. Schlesischen Nach(t)lesen“ ein. Dieses Jahr geht es erstmals auch um sorbische Autoren und Sprache. Start ist 17 Uhr in der Stadtbibliothek Zgorzelec mit einem Beitrag zum Reformationsjubiläum im Jakob-Böhme-Haus. Vorgestellt werden Gedichte von Mikolaj Rej und Jan Kochanowski, zwei polnische Schriftsteller, die sich laut Annemarie Franke den Ideen der Reformation anschlossen und die polnische Literatursprache prägten.

Das Jakob-Böhme-Haus ist Schauplatz ab 19 Uhr, wenn zu jeder halben und vollen Stunde parallel an zwölf Orten der Görlitzer Altstadt bis 22 Uhr gelesen wird. Aus Bautzen lesen Benedikt Ziesch, langjähriger Sorben-Beauftragter des Landkreises, und Diana Fritzsche-Grimmig, MDR-Redakteurin, Romanauszüge und Märchen in Sorbisch und Deutsch. Weitere Teilnehmer sind Katrin Bartsch, Geschäftsführerin der Veolia Lausitz GmbH und Vorsitzende des Tourismusvereins Görlitz, Thomas Jurk, SPD-Bundestagsabgeordneter, Dr. Andreas Lammert, Chefarzt im Krankenhaus St. Carolus, Kirchenmusikdirektor Reinhard Seeliger und Kriminalhauptkommissar Martin Reiner. Gelesen wird in Geschäften, Lokalen, Häusern und Museen zwischen Obermarkt, Langenstraße und Altstadtbrücke.

Im Café der Dreifaltigkeitskirche wird Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz Auszüge aus Texten von Böhme vorstellen. Eine zweite Lesung über ihn läuft im Böhme-Haus. Im Modeladen Schwarz & Weiß tritt Marianne Scholz-Paul mit eigenen Texten und Rübezahl-Geschichten in schlesischer Mundart auf. Der Geograph und Reiseleiter Andrzej Paczos hat den Mundart-Klassiker „Bergkrach“ ins Polnische übersetzt und trägt ihn mit Eberhard Hellwig, der das schlesische Original liefert, vor. Das Café Hotspot am Obermarkt lädt zu einer dreisprachigen Lyrik-Lesung arabisch-deutsch-polnisch ein. Die Gruppe „Semper Mirandus“ wird mit einem Wilhelm Busch-Programm im Hotel Emmerich auftreten. (SZ)

Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sieben. Infos: www.schlesisches-museum.de

zur Startseite