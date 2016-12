Schleppendes Weihnachtsgeschäft Der Handelsverband rechnet mit Rekordumsätzen in der Adventszeit. Löbauer und Zittauer Händler sehen das aber anders.

Vielleicht verkauft Bettina Gärtner die Spielzeugbahn ja noch. Das Geschäft in der Adventszeit lief bei ihr auch ein bisschen wie bei der Bimmelbahn: Am Ende nahm es Fahrt auf, aber zu Beginn ging es nur schleppend voran. © Rafael Sampedro

Region. In Zittau dürften dieses Jahr viele Kinder Playmobil-Figuren unterm Weihnachtsbaum entdeckt haben. „Die sind dieses Jahr sehr gut weggegangen“, erzählt Bettina Gärtner, Inhaberin von Kids-Spielwaren in Zittau. „Ich glaube, Playmobil haben wir dieses Jahr sogar mehr verkauft als Lego.“ Besonders in der letzten Woche vor dem Fest sei das Weihnachtsgeschäft bei ihr ins Rollen gekommen. Von einem Rekord-Jahr will sie aber nicht sprechen. „In den ersten Wochen der Adventszeit war es eher ruhig“, sagt Bettina Gärtner.

Der Handelsverband Deutschland dagegen spricht von einem Rekordjahr. „Die Umsätze des Einzelhandels in Deutschland werden im Weihnachtsgeschäft 2016 erstmals die 90-Milliarden-Euro-Marke knacken“, teilt der Handelsverband mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Wachstum von 3,9 Prozent. „Der Handel zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft“, sagt auch David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. „Die Menschen haben mehr für ihre Liebsten ausgegeben und sich auch selbst etwas gegönnt.“ Zum Beispiel hätten viele Kunden bei frischen Lebensmitteln, Wein und Feinkost verstärkt zu regionalen Qualitätsprodukten gegriffen.

„Ich frage mich schon, woher diese Zahlen kommen“, sagt Bettina Gärtner mit Blick auf den schleppenden Anlauf im Weihnachtsgeschäft. Die Zahlen ergeben sich aus der Weihnachtsumfrage des Handelsverbandes bei 500 Handelsunternehmen deutschlandweit. Einfluss auf das überwiegend positive Weihnachtsgeschäft habe besonders die gestiegene Kaufkraft, erklärt David Tobias. Allerdings gibt es dabei deutliche regionale Unterschiede: „Zum Beispiel spielt im Ringen um die Zukunft Bombardiers in der Lausitz auch die Sorge um die Zukunft eine Rolle“, so Tobias. Auch die deutschlandweite Weihnachtsumfrage zeige, so der Handelsverband, ein differenziertes Bild: Kleine Unternehmen seien deutlich verhaltener in ihren Erwartungen als Großbetriebe.

Verhalten, so beschreibt auch Gunnar Maßlich von der Uhreninsel Zittau sein Weihnachtsgeschäft. „Es ist längst nicht mehr, wie es mal war“, sagt er. Wie es mal war – damit meint er die ersten zehn Jahre nach der politischen Wende. Damals, so erzählt Maßlich, konnte ein Weihnachtsgeschäft noch ein Viertel des Jahresumsatzes einbringen. „Das war für uns Händler ein Höhepunkt.“ Beklagen will er sich aber nicht. „Der Service läuft noch gut. Mal sehen, was jetzt die Woche nach Weihnachten noch bringt.“ Zufrieden zeigt sich dagegen Nicole Winter, Inhaberin des Geschäftes Pusteblume in Oderwitz. „Kindersachen gehen sehr gut weg“, erzählt sie. Sie verkauft Neues, Gebrauchtes und viele Einzelstücke. „Kurz vor Nikolaus sind viele Kunden da gewesen, die nach etwas Kleinem für den Nikolausstiefel gefragt haben“, erzählt Nicole Winter.

Warum das Weihnachtsgeschäft bei vielen Händlern vor Ort nicht so gut lief – am Wetter könne es jedenfalls nicht gelegen haben, sagt Jens Hübner, Inhaber vom Schokoladen in Löbau. „Ich denke eher, dass der Handel über das Internet daran eine große Aktie hat.“ Tatsächlich ist es laut dem Handelsverband der Online-Handel, der das Wachstum antreibt. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass speziell in Löbau dieses Jahr die Verkehrssituation mit reingespielt haben könnte“, sagt Jens Hübner. Viele Kunden kämen zum Einkaufen aus dem Löbauer Umland. Derzeit sind einige Straßen aber wegen des Baus der Verkehrskreisel gesperrt.

Am Ende liege vieles beim Kunden, erklärt David Tobias. „Dass die gestiegene Kaufkraft im Handel vor Ort ankommt, hängt auch vom Einkaufsverhalten der Menschen ab.“ Also der Frage, inwieweit sie das Angebot vor Ort nutzen.

