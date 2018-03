Schlemmertour durch Paris Wie findet man authentische französische Spitzenprodukte in der Metropole? Ein Start-up bietet einen „Food Passport“.

Morgane Thomas und Matthieu Legal in ihrem Käseladen-Restaurant – eine Station der Schlemmertour, die ein Start-up-Unternehmen in Paris anbietet. © Le FoodTrip

Gerade noch befand man sich im quirligen neunten Arrondissement von Paris. Kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants reihen sich in diesem zentral gelegenen Viertel an Obst- und Gemüseläden. Dann tritt man durch eine Tür – und findet sich in Südfrankreich wieder.

„Willkommen in der Provence“, klingt eine fröhliche Frauenstimme vom Verkaufstresen hervor. Im Laden gibt es Leckereien, die oft von Reisen an die Côte d’Azur oder in die Gegend um Aix-en-Provence bekannt sind: Oliven-Aufstriche, Mandelgebäck, Olivenöl. Ja, vor allem Olivenöl, für das Frankreich zwar wenig bekannt ist. Doch es handelt sich um Spitzenöl – ein paar Tropfen schmecken wie das Konzentrat von Oliven, grünen oder schwarzen, mit unterschiedlichem Reifegrad. „Unsere Kunden staunen immer über diese breite Palette“, sagt Verkäuferin Géraldine Leser, der die fröhliche Frauenstimme gehört. „Meistens versichern sie uns, dass sie Olivenöl künftig nicht mehr wie vorher kosten werden!“ Freilich hat das Luxusprodukt seinen stolzen Preis von 25 bis 30 Euro pro Flasche, das Leser im Laden „Maison Bremond 1830“ verkauft.

Neue Kunden finden den Weg in das Delikatessengeschäft, seit dieses neben 24 weiteren Pariser Gourmet-Adressen im „Food Passport“ vermerkt ist – einer Art kulinarischem Stadtführer, den das Start-up „Le Food Trip“ anbietet. Gegründet haben es 2015 drei ehemalige Schulfreunde, die bei einem Trip durch Asien festgestellt haben, dass sie auf Reisen statt Touristenfallen mit nur vermeintlichen Spezialitäten authentische Produkte suchen. Also erdachten sie ein entsprechendes Angebot für Paris: Für 35 oder 45 Euro wählen Nutzer aus dem Angebot sechs oder zwölf Orte in verschiedenen Stadtteilen wie Montmartre, das Marais-Viertel oder jenes um den Eiffelturm aus, die sie besuchen, um französische Spezialitäten kennenzulernen.

Neben Olivenöl gibt es Stopfleber (Foie gras), Wein, Éclair-Gebäck, sogar Froschschenkel und auch Konfitüre: Im Laden „La Chambre aux confitures“ probiert man sich durch bis zu 100 Sorten, darunter sind Highlights wie Himbeer-Champagner oder Lavendel-Aprikose. „Der Preis für den Pass errechnet sich nicht nur aus den Kostproben. Dahinter steht unsere ganze Arbeit, passende Lokale zu finden, die Besucher jederzeit herzlich und mit einem besonderen Angebot empfangen“, erklärt „Food Trip“-Mitarbeiterin Claire Baschiera.

Die Besitzer eines Passes, den sich auch mehrere Personen teilen dürfen, können während der Öffnungszeiten in die Läden spazieren, wo sie eine Beratung und eine Kostprobe erhalten.

„In der Fülle des Angebots ist es oft schwierig, unter all den Läden jene zu finden, die wirklich gute Produkte haben“, sagt Morgane Thomas. Die 31-Jährige bietet gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Matthieu Legal Kostproben an. Seit zwei Jahren gehören sie zum „Food Trip“-Angebot. „Es bringt uns in ein Netzwerk aus Kollegen, die gut arbeiten“, erklärt Morgane. „Uns hätte das Konzept auch selbst als Reisende in einer fremden Stadt zugesagt.“ Dazu haben die beiden jungen Franzosen nun wenig Zeit: Zu viele Feinschmecker kommen zu ihnen, um ein Stück französischer Gastronomie kennenzulernen.

