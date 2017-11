Schlemmerei vom Genießer-Frühstück bis zum Schnitzel Im Bistro von Alexander Große in Neustadt wird seit Anfang November die Capron-Belegschaft versorgt. Nun öffnet die Kantine für alle.

Viele Neustädter kennen Alexander Große und seinen mobilen Holzofen, mit dem er zum Beispiel die Besucher der Einkaufsnacht verköstigt. Nun ist er der neue Betreiber der Kantine auf dem Capron-Gelände. © Dirk Zschiedrich

Toast Hawaii, Zwiebelkuchen, überbackene Teilchen und belegte Brote: In der Auslage drängeln sich die Leckereien. Die Theke ist in warmem Holzton gehalten, auf schwarz-glänzenden Tafeln steht in geschwungener Schrift das Angebot, grün sind die Wände. 14 Tische gibt es für die Mittagsgäste und wer will, kann sich sein Essen auch mitnehmen. Aus der etwas in die Jahre gekommenen Mitarbeiter-Kantine an der Neustädter Schillerstraße ist ein schicker Imbiss geworden. „Wir wollen entspannte Wohlfühl-Atmosphäre zum Mittagessen bieten“, beschreibt Alexander Große sein Konzept. Der Neustädter Bäckermeister ist neuer Inhaber der Werksgastronomie des Wohnmobil-Herstellers. Zum Buß- und Bettag, am 22. November, will Große von 10 bis 16 Uhr sein Angebot vorstellen und „Alex Bistro“ offiziell auch für alle anderen Hungrigen eröffnen. „Es wird eine kulinarische Weltreise durch unsere Speisekarte geben, dazu Bier vom Fass und frisch Gebackenes. Und wenn das Wetter schön ist, grillen wir auf dem Hof“, erzählt er. Am 1. November war der Speisen-Verkauf bereits für die Angestellten der Firma im kleinen Gebäude auf dem Capron-Parkplatz an der Schillerstraße gestartet. „Unser Angebot richtet sich nicht nur an die Belegschaft, der Imbiss ist für alle offen“, erklärt Alexander Große die nun offizielle Eröffnung. Den Imbiss, der über viele Jahre „Monis Kantine“ hieß, hatte bis zum letzten April zwei Jahre ein Groß-Caterer betrieben. Als der Neustädter Wohnmobilhersteller im Frühjahr 2017 einen neuen Betreiber für seine Kantine suchte, reichte auch Alexander Große sein Konzept ein.

Nach dem halbjährigen Umbau ist das Bistro nun fertig. „Mir ist es wichtig, dass bei unserem Angebot für jeden etwas dabei ist. Wir haben Schnitzel und Buletten genauso wie das „Genießer-Frühstück“, beschreibt Große die Speisekarte.

Und gewissermaßen nebenbei tut er das, was er gelernt hat: Er bäckt aus Naturmehl Brot, Brötchen und täglich zwei Sorten Kuchen, die es am Bäckerstand gleich zu Beginn der Theke gibt. Viele Neustädter kennen den gelernten Bäcker vom Frühlingsfest oder der Einkaufsnacht, wo Große mit seinem mobilen Holzofen frisch Gebackenes anbietet. Im neuen Geschäft will er diesen engen Draht zu seiner Kundschaft weiter pflegen: „Mir ist der Kontakt zu meinen Kunden wichtig, davon lebt so ein Bistro“, erzählt Große und beschreibt die ersten Tage: „Einer der schönsten Momente ist, wenn früh um halb sechs der erste Frühstücksgast kommt.“ Nach Gesprächen mit der Capron-Geschäftsführung bekam der 37-jährige Neustädter den Zuschlag. Den Umbau der Kantine hat der Wohnmobil-Hersteller finanziert, die Ausstattung und den Speiseplan hat Große zusammen mit seinem Team geplant und kalkuliert. „Nur wenn man in einem ordentlichen Umfeld arbeiten und sich in den Pausen erholen kann, fühlt man sich bei der Arbeit wohl und kann auch gute Qualität liefern. Das trifft auch auf die Pausenversorgung zu“, erklärt Capron-Geschäftsführer Daniel Rogalski den Betreiberwechsel. „Meiner Familie und allen, die an das Projekt glauben, bin ich sehr dankbar, dass sie mich so unterstützen“, schwärmt Alexander Große von den vielen Helfern in den letzten Wochen.

Zu seinem Team gehören noch ein Koch und eine Servicechefin. Zuvor hatte er in Schmilka in der Historischen Mühle und Bäckerei gearbeitet. „Dort habe ich das Einmaleins des Imbissgeschäfts gelernt“, erzählt der neue Imbiss-Chef. Das Angebot liegt indes ganz in den Händen der Kundschaft: Welche Backwaren in den nächsten Wochen angeboten werden, das bestimme die Nachfrage. Und ob es dann am 22. Bienenstich oder Eierschecke geben wird, das lässt der Imbiss-Chef noch offen.

Alex Bistro und Backmanufaktur; Montag bis Freitag, 5.30 Uhr bis 15 Uhr, Berghausstraße 1, Zufahrt über den Capron-Mitarbeiterparkplatz auf der Schillerstraße

zur Startseite