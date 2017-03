Schlemmen wie Gott in Frankreich Am Dienstag widmet sich eine weltweite Kochaktion dem Nachbarland. Tina Weßollek macht mit.

Tina Weßollek © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Das Belmsdorfer Restaurant L’Auberge Gutshof ist eins von 25 in ganz Deutschland, die sich am Dienstag an einer weltweiten Kochaktion beteiligen. Deren Anliegen ist es, den Qualitätsanspruch der französischen Küche in den Mittelpunkt zu stellen: frische, saisonale und regionale Produkte sowie eine innovative und zugleich zeitlose Zubereitung. Küchenmeisterin Tina Weßollek und ihr Team servieren ihren Gästen ab 17 Uhr ein eigens für diesen Tag zubereitetes Menü.

Rund 2 000 Köche auf fünf Kontinenten beteiligen sich an der Aktion. Ausgewählt wurden sie von einer internationalen Jury um Alain Ducasse, einem der berühmtesten Köche Frankreichs. „Da nur 25 deutsche Restaurants teilnehmen dürfen, ist es schon eine besondere Ehre dabei zu sein“, sagte Tina Weßollek. (SZ)

www.auberge-gutshof.de

zur Startseite