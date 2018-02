Schleinitz hat ihnen Glück gebracht 1998 heiratete nach 99 Jahren erstmals wieder ein Paar in der Kapelle in Schleinitz. Zu Besuch bei Jana und Jens Koßack.

Familie Koßack heute vor ihrem Haus, das sie gerade ausbaut. Zu den drei Kindern ist vor kurzem noch Nesthäkchen Matthes dazugekommen. Er ist vier Monate alt.

Jana und Jens Koßack waren 1998 das erste Paar, das in Schleinitz heiratete.

Ein schöner Ort zum Heiraten: In der 500 Jahre alten Schlosskapelle in Schleinitz gaben sich seit 1998 insgesamt 733 Paare das Ja-Wort.

Schleinitz/Waldheim. Jens Koßack hat sich einen Traum erfüllt. Hat sich ein Mercedes 250 Coupe zugelegt, Baujahr 1969. Immer wieder sonntags fahren er, seine Partnerin und der damals zwei Jahre alte Sohn Tillman mehr oder weniger ziellos durch die Gegend. 1998 ist das. Die Döbelner kommen zufällig in Schleinitz am Schloss vorbei. Das gerade sanierte Kleinod glänzt in der Frühlingssonne. Für die damals 25-jährige Jana Kuggel und ihren zwei Jahre älteren Partner Jens Koßack ist sofort klar: Hier wollen wir heiraten. Doch geht das überhaupt? Von einem Passanten erfahren sie, ja, in der Kapelle des Schlosses soll das bald wieder möglich sein. Doch in der Lommatzscher Stadtverwaltung kommt die große Ernüchterung. Der Stadtrat müsse erst mal einen entsprechenden Beschluss fassen.

Die damalige Standesbeamtin ist gar nicht begeistert. Nach Schleinitz zu fahren, passt ihr nicht. Sie hat keinen Führerschein, wohnt gleich am Markt in Lommatzsch. Die beiden sollten doch lieber im Rathaus heiraten, sagt sie. Doch genau das wollen sie nicht. „Eine Hochzeit ist etwas Besonderes. Da soll der Ort doch auch besonders sein“, sagt Jana Koßack. Eine kirchliche Trauung kommt für die beiden nicht infrage, aber ein Kapelle, ja, das wäre was Schönes. Der damalige Vorsitzende des Fördervereines Schloss Schleinitz Gerhard Röder macht den beiden Mut. „Die Zeit drängte, es mussten ja Vorbereitungen getroffen, Einladungen verschickt werden“, sagt Jens Koßack. Dann die erlösende Nachricht: Der Termin steht, es kann geheiratet werden. Am 22. August 1998 heiraten die beiden, sind das erste Paar seit 99 Jahren, das sich in der Schlosskapelle das Jawort gibt. Gefeiert wird mit 80 Gästen.

Schleinitz hat ihnen Glück gebracht. Jens Koßack greift in einen Wandschrank, holt etwas heraus. Es ist eine Schmiedearbeit, die Rose von Schleinitz. Die erhielt das Paar damals vom Förderverein geschenkt. Und hütet sie wie einen Augapfel.

Das Paar ist immer noch verheiratet, zu dem mittlerweile 22 Jahre alten Tillmann haben sich drei weitere Kinder gesellt: Jost (17) und Lorenz (16) sowie der Nachzügler Matthes. Er ist gerade vier Monate alt. Ein Wunschkind, wie Jana Koßack betont. „Jetzt ist aber Schluss mit der Familienplanung“, sagt sie und lacht.

Die Fünf leben seit langer Zeit in dem zu Waldheim gehörenden Ort Meinsberg. Sie haben dort ein Mehrfamilienhaus gekauft, das der selbstständige Bauunternehmer saniert und ausgebaut hat. Dabei setzt er auf ökologisches Bauen mit Lehm. „Lehm sorgt als Baumaterial für ein gesundes Raumklima mit ausgeglichener Feuchte und ist in der Lage, Schadstoffe aus der Luft zu binden“, sagt er. Doch die Familie plant noch einmal einen Neuanfang. Gleich gegenüber ihres Wohnhauses haben die Koßacks ein großes, altes Fachwerkhaus gekauft. Das wird gerade saniert, mit alter Lehmtechnik originalgetreu erhalten. Das 1756 gebaute Bauernhaus stand lange leer, dann entschlossen sich die Koßacks zum Kauf. „Ich wollte, dass es Original erhalten bleibt. Und ehe ein Fremder da irgendwas verändert, habe ich es selbst in die Hand genommen“, sagt Jens Koßack. Jede freie Minute werkelt er in dem Haus, außer sonntags, da ist Zeit für die Familie. „Ich möchte es so herrichten, dass es weitere 250 Jahre hält“, sagt der 47-Jährige. Im Juni soll Einzug sein. Fertig ist das Haus dann aber noch lange nicht. „Ich habe hier noch Arbeit mindestens für die nächsten fünf Jahre“, so Jens Koßack. Die sechsköpfige Familie, zu der auch noch die siebenjährige Ungarische Vorstehhündin Fanta gehört, hat dann ganz viel Platz, rund 300 Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu kommt noch eine 100 Quadratmeter große Wohnung für die Eltern von Jana Koßack. Die wohnen derzeit noch im Plattenbau in Döbeln.

Ein Mehrgenerationenhaus soll es werden, davon träumen die Koßacks. „Ich möchte hier mit meinen Kindern alt werden“, sagt der Vater. Er lebt gern auf dem Dorf, auch wenn das nicht so einfach ist. Früher gab es in dem Ort Stellmacher, Schmied, Konsum, Fleischer, Bäcker. Heute ist davon nichts mehr da. Einmal in der Woche kommt ein Lebensmittelfahrzeug. Doch die Koßacks können damit leben. „Bis Waldheim ist es ein Katzensprung, in zehn Minuten Fußmarsch steht man auf dem Marktplatz“, sagt Jana Koßack, die Erzieherin ist und sich derzeit in der Elternzeit befindet. Dass in dem kleinen Dorf viel los ist, liegt auch am Meinsberger Dorfclub, dessen Vorsitzender Jens Koßack seit 2006 ist. Er wollte es nur für zwei Jahre machen. Und ist es immer noch. 34 Mitglieder hat der Dorfclub bei 370 Einwohnern. „Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, der Verein ist mir sehr wichtig, liegt mir am Herzen. Ohne ihn wäre es sonst traurig und einsam im Ort“, sagt er. Und holt eine Liste heraus mit Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant sind. Ein Osterfeuer gehört dazu wie das Meinsberger Open Air, ein Jugend-Rock-Konzert mit einheimischen Bands, ein Volleyballturnier, Seniorenweihnachtsfeier und Sonnenwendefeier mit Fackelumzug.

Und auch bei vielen Arbeitseinsätzen packen die Mitglieder kräftig mit an. „Bei uns machen alle mit, da gibt es keine Karteileichen“, sagt er. Die Familie fühlt sich wohl auf dem Dorf. „Ich möchte nicht mehr in die Stadt ziehen. Hier kann man so richtig runterfahren“, sagt er. Das haben auch andere längst erkannt. Jedes Haus, das frei wird, ist bald wieder bezogen. Die Nachbarn sind sogar von Leipzig zurück nach Meinsberg gezogen.

Bald feiern die Koßacks ihren 20. Hochzeitstag. Zu feiern gibt es in diesem Jahr allerdings schon einiges: den Einzug ins neue, alte Haus, den ersten Geburtstag von Matthes. Groß gefeiert werden soll aber erst die Silberhochzeit in fünf Jahren. Und vielleicht fährt die Familie dann wieder nach Schleinitz, schaut sich die Schlosskapelle an, die in diesem Jahr übrigens 500 Jahre alt wird. Nur mit dem Mercedes wird das nichts mehr, der ist inzwischen zu klein für die ganze Familie.

Schleinitz hat den Koßacks Glück gebracht, das bis heute anhält. Dabei wollte Jens damals gar nicht heiraten. „Ich hätte auch in wilder Ehe weiter gelebt“, sagt er. Seine Frau aber hat sich durchgesetzt. Heute ist er froh darüber: „Sie ist das Beste, was mir passieren konnte“, sagt er.

Schlosskapelle Schleinitz

Das genaue Alter der Kapelle lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Am original erhaltenen Sakramentshäuschen ist die Jahreszahl 1518 eingemeißelt, vermutlich das Jahr der Fertigstellung bzw. Weihe der Kapelle. Deutlich lassen sich am Bauwerk Merkmale des Erbauers der Albrechtsburg Meißen, Arnold von Westfalen, oder zumindest seiner Bauhütte erkennen. Entstanden ist die Kapelle vermutlich unter Hugold III. von Schleinitz, dem damaligen Besitzer des Rittergutes. Er gehörte zu den wohlhabendsten und einflussreichsten Mitgliedern des Meißner Landadels in dieser Zeit. Die Größe und Gestaltung des Raumes in Verbindung mit der Errichtung eines ganzen Schlossflügels lassen eher auf einen gewissen Repräsentanzbau als auf eine der stillen Einkehr dienende Kapelle schließen. Ein späterer Schleinitzer Besitzer, Kammerherr Joachim Christoph von Bose (1632-1680) richtete sogar eine Stiftung mit eigenem Regulativ für die Schlosskapelle Schleinitz ein, indem genau festgelegt war, wann und unter welchen Bedingungen der Pfarrer von Leuben, in dessen Kirchenbezirk Schleinitz eingepfarrt war, in der Kapelle Schleinitz Gottesdienst für den Rittergutsbesitzer, seine Familie und die Dienerschaft zu halten hatte. Aus dem Jahr 1812 sind Unterlagen über Umbau und Restauration der Kapelle erhalten. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle Stände erneuert, eine Empore mit Orgel eingebaut und vermutlich auch die heute wieder sichtbaren alten Weihekreuze aus der Entstehungszeit der Kapelle übertüncht. Heute dient die Kapelle hauptsächlich als Trauzimmer des Standesamtes Lommatzsch und als Raum für Konzerte und Veranstaltungen. Seit 1998 fanden in der Kapelle 733 Eheschließungen statt, darunter auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. (Zusammengestellt von Gerd Wohlfarth vom Förderverein Schloss Schleinitz)

