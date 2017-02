Schleifer müssen höhere Grundsteuer zahlen Die Gemeinde braucht einen belastbaren Haushalt. Die Kosten tragen die Einwohner. Doch das reicht nicht aus.

Dieser Haushalt tut Schleife weh. Denn zum zweiten Mal in Folge muss die Gemeinde ihre Bürger durch höhere Steuern belasten und gleichzeitig die Ausgaben reduzieren – und steht am Ende dennoch mit einem negativen Ergebnis da. Aufgrund der Löcher im Haushalt, die ihre Ursache in den Gewerbesteuerrückzahlungen an Vattenfall haben, muss Schleife dabei in diesem Jahr auch zum ersten Mal ein Haushaltsstrukturkonzept aufstellen. Das schreibt der Landkreis bei einer derartigen Finanzlage vor. Der Kreis hat auch das letzte Wort und muss den Doppelhaushalt für 2017/18 samt Strukturkonzept, die beide in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet worden sind, bestätigen.

Die vom Bürgermeister in der Ratssitzung als so wörtlich „Liste des Leidens“ bezeichnete Maßnahmeliste des Haushaltsstrukturkonzepts umfasst gleich mehrere Steuer- und Beitragserhöhungen. Darunter auch die Grundsteuer B, die für bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben wird. Nachdem diese im vergangenen Jahr bereits von 370 Prozent auf 412,5 Prozent erhöht worden ist, steigt sie nun auf 420 Prozent. Die Gewerbesteuer erhöht die Gemeinde von 380 auf 390 Prozent. Beides zusammen soll pro Jahr 18 000 Euro mehr in die Gemeindekasse spülen. Die bereits zuvor beschlossenen Erhöhungen der Hundesteuer sowie der Beiträge für die Kita und den Hort sind ebenfalls Teil der Maßnahmeliste und werden dort eingerechnet. Genauso wie die Kostensatzungen der Feuerwehren in der Gemeinde. Die Kosten für deren Einsätze sind von der Gemeindeverwaltung zuvor nicht in jedem Fall auf die Betroffenen umgelegt worden, erklärt Kämmerin Carmen Petrick. Wenn die Ortswehren jetzt ausrücken, wird dieser Einsatz in Rechnung gestellt. Für die drei Feuerwehren werden daraus Einnahmen in Höhe von 5 000 Euro pro Jahr veranschlagt. In Summe will Schleife die Einnahmen in den vier Jahren bis 2020 so um 172 000 Euro steigern.

Gleichzeitig versucht die Gemeindeverwaltung, an mehreren Stellen Kosten einzusparen. So wird in der Verwaltung unter anderem weniger für Weiterbildungen und Fachzeitschriften ausgegeben. Das spart 2 000 Euro im Jahr. Die Budgets der Grundschule, der Oberschule und des Sorbischen Kulturzentrums werden ebenfalls gekürzt. Im laufenden Jahr bei der Oberschule sogar um 19 400 Euro. In den Schulen soll auf Neuanschaffungen bei der Ausstattung verzichtet werden, erklärt die Kämmerin diesen Posten in der Maßnahmeliste. Bis 2020 will die Gemeinde ihre Ausgaben so um insgesamt mehr als 47 000 Euro senken. Zusammen mit den gesteigerten Einnahmen ergibt das in diesem Zeitraum eine Einsparung von 219 400 Euro.

Bis auf einen Gemeinderat haben am Ende alle Räte dem Haushaltsstrukturkonzept zugestimmt. Trotz der darin festgeschriebenen Spaßmaßnahmen kann Schleife seinen Haushalt in den kommenden beiden Jahren aber nicht ausgleichen. Für 2017 rechnet Carmen Petrick mit einem Minus von mehr als 142 000 Euro. 2018 fehlen dann gut 67 000 Euro. Auch deshalb kommt Schleife in den kommenden beiden Jahren nicht ohne neue Kredite aus. In diesem Jahr nimmt die Gemeinde einen Kredit in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro auf, 2018 einen weiteren über fast 590 000 Euro.

Das Geld wird unter anderem benötigt, um die Eigenmittel für die geplanten Investitionen stemmen zu können. Davon plant Schleife zahlenmäßig zwar nur wenige, dafür sind die Projekte umso größer. So investiert die Gemeinde in den Bau des Deutsch-Sorbischen Schulkomplexes, für den kürzlich die ersten Aufträge vergeben worden sind, über 20 Millionen Euro. Das Geld dafür stammt größtenteils von Vattenfall und aus Fördermitteln. Das zweite große Projekt ist der Bau der zentralen Abwasserentsorgung, mit einem Umfang von mehr als zwei Millionen Euro. Weitere 300 000 Euro sind für den Breitbandausbau in den Doppelhaushalt eingestellt worden. Dabei hat die Gemeinde die Wahl zwischen der Aufrüstung des eigenen Kupfernetzes oder des Telefonnetzes der Telekom. Auf den Bau eines Glasfasernetzes, für das mindestens 1,2 Millionen Euro Eigenmittel nötig gewesen wären, verzichtet Schleife. Darüber hinaus sind noch kleinere Investitionen in die Kita, die Ausstattung der Feuerwehren, das Sorbische Kulturzentrum und den Neubau des Radwegs Spremberger Straße geplant.

Große Sprünge sind neben den bereits lange geplanten Projekten aufgrund der Haushaltssituation aber nicht möglich. Wann sich das ändern wird und die Gemeinde wieder schuldenfrei ist, so wie es zwischen 2012 und 2015 der Fall war, ist aktuell völlig offen.

