Schleifer Ensemble fährt nach Bayern

Das Folkloreensemble Schleife unterwegs © SZ/Archiv

Nabburg/Schleife. Alle zwei Jahre treffen sich im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen bei Nabburg Dudelsackmusikanten von beiderseits der bayerisch-böhmischen Grenze zu einem Musikantentreffen. Die Mitglieder des Sorbischen Folkloreensembles bereiten sich in ihren derzeitigen Proben auf dieses kulturelle Erlebnis vor. Erstmalig werden alle Sparten Musiker, Tänzer und Chor am 21. Mai im Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen sorbische Folklore präsentieren.

Nachdem 2007 und 2011 die Musikgruppe teilgenommen hatte und 2015 der Chor dazukam, werden in diesem Jahr 30 Mitwirkende die Auftritte gestalten. Im gesamten Gebiet des Freilandmuseums werden Gruppen vor allem aus Tschechien und aus Bayern die Besucher mit traditioneller Musik erfreuen. Die Schleifer nutzen erneut die Möglichkeit, auf die in der Lausitz wohnenden Sorben/Wenden aufmerksam zu machen. Auch werden das Folklorefestival in Crostwitz und das Dudelsackfestival 2018 in Schleife beworben. (SZ)

