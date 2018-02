Schleifer Chronik ist abholbereit Für Einwohner der Gemeinde ist sie kostenlos. Fremde zahlen eine Schutzgebühr, die einem sozialen Zweck zugutekommt.

Journalist Gerherd Fugmannhat Ende Januar im Sorbischen Kultuzentrum die Schleifer Chronik interessierten Einwohnern vorgestellt. Unter Mithilfe von Ingrid Paulo aus Schleife entstand ein umfangreiches Werk mit vielen neuen Erkenntnissen und Bildmaterial über die sorbische Gemeinde. © Joachim Rehle

Schleife. Die Geschichte von Schleife hat der Cottbuser Journalist Gerhard Fugmann aufgearbeitet und in seinem Buch „Dokumentationen über Schleife, seine Menschen und Traditionen“ zusammengefasst. Vor Kurzem war die Chronik im Sorbischen Kulturzentrum vorgestellt worden. Wie Bürgermeister Reinhard Bork jetzt im Gemeinderat erklärte, ist die Chronik ab sofort an jedem Dienstag im Gemeindeamt erhältlich. Für jeden Haushalt ist ein kostenloses Exemplar bestimmt. Man würde sich aber freuen, wenn die Einwohner etwas für die Familie in Mulkwitz spenden würden, die durch einen Brand ihr Haus verloren hat.

Aufgrund der vielen Nachfragen ist die Chronik auch für Auswärtige zu haben. Für eine Schutzgebühr von 20 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf soll für einen guten Zweck genutzt werden, so Reinhard Bork. Gleiches gilt für den Verkauf der Videos zur Schleifer Geschichte, die für jeweils fünf Euro zu erwerben sind.

