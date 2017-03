Schleife will Halteverbote Um den morgendlichen Verkehr an der Schule zu entschärfen, soll die Beschilderung verändert werden. Der Nutzen ist fraglich.

Symbolbild: Mit Halteverboten gegen Verkehrschaos vor der Schule? © Norbert Millauer

Schleife. Parkende Autos, blockierte Busse, Rückstau. So stellt sich die Verkehrssituation an der Grund- und der Oberschule in Schleife morgens regelmäßig dar. Zumindest nach Ansicht von Wolfgang Goldstein, Gemeinderat und Schulleiter der Oberschule, sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Jörg Funda. Beide plädieren deshalb seit einiger Zeit dafür, dass die Polizei häufiger kontrolliert. Bürgerpolizist Thomas Hanzig hat sich die Situation deshalb noch einmal angesehen. Dabei hat er diese allerdings gänzlich anders wahrgenommen. Trotzdem sollen jetzt Halteverbote kommen.

Am Montag habe er sich das Geschehen noch einmal vor Ort angeschaut, erklärt Thomas Hanzig in der Sitzung des Schleifer Gemeinderats am Dienstag. Dabei seien ihm auf der Schulstraße lediglich fünf Fahrzeuge aufgefallen, die dort einen längeren Zeitraum geparkt hätten. Alle anderen hätten kurz angehalten, ihre Kinder aussteigen lassen und seien dann weitergefahren. Und das ist an dieser Stelle auch erlaubt. Zugeparkte Zufahrten oder Ähnliches habe er nicht feststellen können, sagt der Polizist. Zudem habe Schleife mit der Lage im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden eigentlich Glück. „Die Straße wird nur durch Eltern genutzt, die ihre Kinder zur Schule bringen“, so Thomas Hanzig. Durchgangsverkehr gebe es nicht.

Bei einer Verkehrsschau Mitte Februar haben sich die Gemeinde und der Landkreis, der für Veränderungen an der Beschilderung eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung erlassen muss, trotzdem darauf geeinigt, in der Schulstraße im Bereich der Schulen Halteverbotsschilder aufzustellen. In der Ratssitzung ist auch eine Variante einer möglichen Beschilderung vorgestellt worden. Demnach soll auf der Schulstraße von der Kreuzung Hoyerswerdaer Straße bis zum ersten Wohnhaus gegenüber der Schule in beiden Fahrtrichtungen wochentags von 7 Uhr bis 14 Uhr eingeschränktes Halteverbot gelten. Der Weg um das Gebäude herum soll als Feuerwehrzufahrt ausgeschildert werden, sodass eine Einfahrt für alle anderen Fahrzeuge dann verboten ist. Die Problematik werde aber noch einmal im nächsten technischen Ausschuss am 23. März beraten, sagt Bauamtsleiter Steffen Seidlich.

An der grundlegenden Situation an der Schule werde sich nach Meinung von Thomas Hanzig durch die neue Beschilderung aber nichts ändern. „Eingeschränktes Halteverbot bedeutet, der Fahrzeugführer darf anhalten, die Kinder aussteigen lassen und dann weiterfahren“, erklärt er. Es sei ja kein absolutes Halteverbot. Ein Parkverstoß werde es erst dann, wenn der Fahrer aussteigt oder er länger als drei Minuten hält. Dann sei es kein Halten mehr, sondern Parken. Auch Wolfgang Goldstein ist der Meinung, dass nur ein absolutes Halteverbot Sinn mache. Doch das wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

zur Startseite