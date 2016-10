Schleife überprüft Möbel für Schulkomplex Weil die Turnhalle teurer wird als erhofft, muss anderswo gespart werden. Nun wird das vorhandene Inventar gesichtet.

Die Planungen zum deutsch-sorbischen Schulkomplex in Schleife nehmen weiter Formen an. So werden vom Planungsbüro Bauconzept aus Lichtenstein derzeit die Entwicklungsplanung für den Schulneubau aktualisiert und die Genehmigungsplanung für die dazugehörige Turnhalle erarbeitet. Darüber ist von Schleifes Bauamtsleiter Steffen Seidlich in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert worden. Ein wichtiger Punkt ist dabei die aktualisierte Kostenberechnung für das Projekt. Denn Schleife muss nach Einsparmöglichkeiten suchen, um das für den Bau zur Verfügung stehende Budget einhalten zu können.

Noch diesen Monat soll die neue Kostenberechnung durch die Planer vorgelegt werden, kündigt der Bauamtsleiter an. Deren Basis bilden dann die Preise – also die Kosten für die Baumaterialien, der Stundenlohn der Arbeiter und andere Kostenstellen – mit Stand 2016. Aktuell liegt den Planungen noch das Preisniveau von 2011 zugrunde. Wenn die neue Berechnung vorliegt, weiß die Gemeinde dann auch, wie viel Geld sie einsparen muss, damit die 24 Millionen, die Schleife dank Vattenfall und Fördergeldern zur Verfügung stehen, am Ende reichen. „24 Millionen sind die oberste Grenze, und die wird nicht angefasst“, stellt Steffen Seidlich bereits im September im Gemeinderat klar.

Damit diese Obergrenze nicht überschritten wird, muss Schleife wohl eine Million Euro einsparen. Denn aufgrund der Sonderwünsche für den Handballsport kann mit der Verkleinerung der Sporthalle von drei auf zwei Felder nicht so viel Geld eingespart werden wie ursprünglich erhofft. Die neue Halle wird rund eine Million Euro teurer werden als eine einfache Zwei-Feld-Halle für den Schulsport, wodurch die Kosten nur um 1,5 Millionen Euro statt der angepeilten 2,5 Millionen Euro sinken.

Um diese Ausgabe wieder reinzuholen, steht nun das vorhandene Inventar der Oberschule, der Grundschule, des Horts und der Turnhalle auf dem Prüfstand. Die Gemeinde will sich das Inventar genau ansehen und so viel wie möglich der alten Möbel mitnehmen, um keine neuen kaufen zu müssen. Bisher sei man in den Planungen davon ausgegangen, pauschal 30 Prozent des Inventars übernehmen zu können. Wie hoch dieser Wert aber wirklich ist, weiß bisher niemand. Die vorhandenen Möbel seien mittlerweile aufgenommen worden, und jetzt müssten noch Listen sowie eine Fotodokumentation erstellt werden, erklärte Steffen Seidlich am Donnerstag. Dabei müsse auch beachtet werden, dass der Umzug erst in drei Jahren erfolgt und die Möbel bis dahin ja weiter genutzt und damit auch verschlissen werden.

Der Bau des Schulkomplexes soll im kommenden Frühjahr beginnen. Die Inbetriebnahme soll dann zum Beginn des Schuljahrs 2019/20 erfolgen.

