Schleife Sperrbezirk wegen Vogelgrippe

Ein Huhn schaut aus seinem mobilen Stall. Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen die Tiere vier Monate nach dem ersten Ausbruch der Vogelgrippe wieder ins Freie. © dpa

In der Gemeinde Schleife ist ein weiterer toter Schwan gefunden worden, der an der Wildvogelgeflügelpest verendet ist. Darüber informiert Marina Michel, Sprecherin des Landkreis Görlitz, in einer Pressemeldung. Folglich wurde am Donnerstag in der Gemeinde Schleife mit dem Ortsteil Rhone, Teilen von Trebendorf und Halbendorf ein neuer Sperrbezirk für die Wildvogelgeflügelpest eingerichtet. In diesem Zusammenhang ist laut Michel auch ein neues Beobachtungsgebiet festgelegt worden, dass sich mit dem bereits vorhandenen Beobachtungsgebiet „Lohsa im Landkreis Görlitz“ verbindet.

Das Beobachtungsgebiet Bärwalder See wird ebenfalls ab Montag angepasst. Bereits mit Wirkung zum Sonntag soll das Beobachtungsgebiet „Lohsa im Landkreis Görlitz“ aufgehoben werden. Ab Montag werden vier weitere Schutzzonen aufgehoben, namentlich der Sperrbezirk Talsperre Quitzdorf, der Sperrbezirk Olbasee, der Sperrbezirk Oderwitz und das Beobachtungsgebiet Talsperre Quitzdorf Umland Olbasee. Die Geflügelpest ist eine Tierseuche, die durch H5N1-Viren hervorgerufen wird. Sowohl in einem Sperrgebiet als auch im Beobachtungsgebiet dürfen keine gehaltenen Vögel, kein Geflügelfleisch, Eier und tierische Nebenprodukte von Geflügel aus dem Bestand und in einen Bestand verbracht werden.(SZ)

Alle Sperr- und Beobachtungsgebiete mit den dazugehörigen Karten finden Sie hier.

