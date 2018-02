Schleife nimmt sich der Friedhöfe an Auch da gibt es wegen des Bergbaus erheblichen Nachholbedarf. Gebaut werden kann aber nur mit Fördermitteln.

Blick auf den Friedhof in Schleife. © André Schulze

Schleife. In diesem Jahr möchte sich die Gemeinde Schleife ihrer Friedhöfe annehmen. Für die in Schleife und Rohne sind bereits konkrete Maßnahmen geplant. Finanziert werden sollen sie zu einem großen Teil mit Fördermitteln aus dem Topf der ILE-Region Lausitzer Seenland. Die Eigenanteile, so hofft man in der Gemeindeverwaltung, könnten aus den ursprünglich vorgesehenen, aber wohl nicht benötigten Eigenanteilen für den Breitbandausbau aufgebracht werden. In diesem Sinne gab der Gemeinderat am Dienstagabend in Schleife grünes Licht.

Auf dem Friedhof in Schleife soll die Einfriedung erneuert werden. Wie Hauptamtsleiterin Marion Mudra im Gemeinderat erklärte, ist beabsichtigt, den alten Maschendrahtzaun und die alte Hecke zu entfernen. „Wir möchten schon größere Bäume pflanzen, um die vorhandenen zu ergänzen“, sagte sie. Alles in allem geht es bei der Maßnahme um Baukosten in Höhe von 100000 Euro. 80 Prozent davon sollen mit Fördergeldern der ILE-Region bezahlt werden. In dieser Bausumme noch nicht enthalten ist die geplante Überdachung. Die Trauerhalle in Schleife steht unter Denkmalschutz. Zwar habe man bei der Behörde angefragt, aber noch keine Antwort, so Bauamtsleiter Steffen Seidlich. Ohne diese braucht die Gemeinde aber keinen Bauantrag zu stellen und ohne Baugenehmigung keinen Antrag auf Fördermittel. Der Stichtag für die Beantragung einer zusätzlichen Förderung wäre der 28. Februar. Das sei nicht zu schaffen, so Marion Mudra.

In Rohne geht es um die Restaurierung und Aufstellung von 50 Grabsteinen mit sorbischen Inschriften. Zudem soll auf dem Friedhof eine Urnengemeinschaftsanlage mit Namenszug geschaffen und die bestehende Anlage neu gestaltet werden. Ebenso wie die Grünflächen und Wege. Dafür sind Baukosten in Höhe von 62500 Euro veranschlagt. Auch dafür erhofft man sich eine 80-prozentige Förderung.

Zwar hat der Gemeinderat die Beschlüsse zu den beiden Maßnahmen einstimmig gefasst, allerdings unter Vorbehalt. Bereits zuvor im Verwaltungsausschuss habe man die Vorhaben begrüßt, war sich jedoch auch darüber einig, dass beides nur mit Fördermitteln machbar ist, so Gemeinderat Jörg Funda. Dagegen hätte es im Beschlussvorschlag der Verwaltung den Anschein, als würde es in jedem Fall gemacht, kritisierte er. Aber nur, wenn die Gelder von der ILE-Region tatsächlich bewilligt werden, dürfe gebaut werden, sagte er. Zumal auch hinter den Eigenmitteln noch ein Fragezeichen steht. Für die Arbeiten auf dem Friedhof in Schleife müsste die Gemeinde 20 000 Euro selbst bezahlen, für den Friedhof in Rohne wären es 12500 Euro. „Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob wir tatsächlich die Eigenmittel für den Breitbandausbau erlassen kriegen“, fügte er hinzu. Der Gemeinderat folgte dieser Argumentation. Zwar würden sich im Laufe des Jahres die Finanzen für den Breitbandausbau relativieren, aber noch gebe es keine Verwaltungsvorschrift, die die Zusage des Freistaats über den Erlass der Eigenmittel regelt, sagte die Hauptamtsleiterin.

Der Friedhof in Mulkwitz kommt erst später dran. Zumindest fand dort in der Woche zuvor eine Begehung mit dem Ortschaftsrat und einem Planer statt. Wie Marion Mudra auf Anfrage des TAGEBLATTs erklärt, ist der Friedhof in Mulkwitz zu groß für den Ort. Da dieser ohnehin abgebaggert werden sollte, bestand kein Bedarf, sich mit dem Thema zu befassen. Das soll sich nun, da Mulkwitz erhalten bleibt, ändern. Die Gemeinde möchte ein Konzept erarbeiten lassen, wie die ungenutzte Fläche gestaltet werden könnte, und auf dessen Grundlage Fördermittel beantragen, um die Ideen auch umsetzen zu können.

