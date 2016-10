Schleife hofft auf schnelles Internet Der Breitbandausbau gehört in Sachsen jetzt zur Grundversorgung. Das hilft der Gemeinde bei der Kreditaufnahme.

Kerstin Schuster ist Initiatorin der Breitbandinitiative Verwaltungsgemeinschaft Schleife. Als selbstständige Ingenieurin erlebt die Groß Dübenerin täglich die schlechte Internet-Infrastruktur. © Joachim Rehle

Gas, Wasser, Strom und jetzt auch schnelles Internet. Der Freistaat Sachsen zählt den Ausbau des Breitbandnetzes zu den Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung, die eine Gemeinde bereitstellen muss. Das ist vor allem für die Gemeinde Schleife eine gute Nachricht. Denn damit steigen die Chancen, dass die Kommunalaufsicht trotz der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde einer Kreditaufnahme für den Ausbau zustimmt. Die bereits bewilligten Fördermittel in Millionenhöhe muss Schleife dann wohl doch nicht zurückgeben. Um die Nachricht zu überbringen, hat Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig persönlich bei der Breitbandinitiative Verwaltungsgemeinschaft Schleife (BVS) angerufen. Denn die kämpft seit Langem für den Ausbau und hat sich vor einem Monat mit einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt.

„Ich schreibe mir nicht auf die Fahne, für die Änderung verantwortlich zu sein, aber ich freue mich natürlich“, sagt Kerstin Schuster von der Breitbandinitiative. Vielleicht habe der offene Brief, in dem die Initiative eine genau solche Änderung der Verwaltungsvorschriften gefordert hat, aber den letzten Ausschlag gegeben. Eine Bestätigung für die Arbeit der BVS sind die Änderung und der Anruf des Ministers für Kerstin Schuster allemal. Martin Dulig hatte beim Küchentisch-Gespräch der SPD in Weißwasser gegenüber Kerstin Schuster und dem Schleifer Bürgermeister Reinhard Bork eine Lösung bereits in Aussicht gestellt und angekündigt sich zu melden. „Unsere Bemühungen und Beharrlichkeit waren offensichtlich nicht vergebens“, meint auch Reinhard Bork in der jüngsten Ratssitzung und bezieht sich damit sowohl auf die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung als auch auf die BVS. Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Region sei der Breitbandausbau eine Maßnahme, die sein müsse, sagt er.

Dass der Ausbau des schnellen Internets in Schleife kommt, ist aber noch keineswegs sicher. Denn dazu braucht es erst noch die Zustimmung zur Kreditaufnahme, mit der die Gemeinde ihren Eigenanteil an dem Projekt finanzieren will. Im September hatte diese die weitere Verschuldung Schleifes noch abgelehnt, weil es sich beim Breitbandausbau eben nicht um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde gehandelt hat. Anders als bei der zentralen Abwasserentsorgung, für deren Bau Schleife eine Kreditaufnahme bewilligt worden ist. Wie hoch der Kredit für das schnelle Internet am Ende ausfallen wird hängt vor allem davon ab, wer alles an das neue Breitbandnetz angeschlossen werden soll. So liegen die bei der Bedarfsanalyse angenommenen Kosten bei 2,3 Millionen Euro für den zentralen Ortsbereich von Schleife. Für Schleife südlich der Bahnlinie kämen weitere 718000 Euro, für Mulkwitz 622000 Euro und für Rohne 1,05 Millionen Euro hinzu. In Summe sind das 4,7 Millionen Euro, mit Mehrwertsteuer 5,6 Millionen Euro. Knapp 4,4 Millionen Euro wären über die bereits bewilligten Fördermittel abgedeckt, den Rest muss die Gemeinde tragen. Kommt das Abbaugebiet 2 des Tagebaus Nochten und damit die Umsiedlung, ändern sich diese Zahlen allerdings noch.

Bei den Planungen, für deren Ausschreibung und Beauftragung Schleife einen Kredit braucht, müssen bis zur Entscheidung über das Abbaugebiet durch EPH beide Varianten berücksichtigt werden. Auf die Entscheidung zu warten ist keine Option, weil Schleife bereits jetzt ein Zeitproblem hat. Denn eigentlich müssen die Planungen gemäß der Förderrichtlinien bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Dieser Termin sei mittlerweile aber nicht mehr zu halten, erklärt der Bürgermeister. Die Gemeinde muss sich deshalb nun um eine Fristverlängerung bemühen.

Von der Breitbandinitiative erhält die Gemeinde dabei auch weiterhin Unterstützung, wie Kerstin Schuster versichert. „Wir wissen ja nicht, was noch für Fallstricke lauern“, sagt sie. Deshalb wolle man den Prozess weiter begleiten.

Schleife muss seine Ausgaben und Kreditaufnahmen vom Kommunalamt genehmigen lassen, weil sich die Gemeinde in der Haushaltskonsolidierung befindet. Dazu muss sie auch ein Haushaltsstrukturkonzept aufstellen, in dem alle Ausgaben und Einnahmen auf den Prüfstand gestellt werden. Ursache für die Finanzmisere sind die Gewerbesteuerrückzahlungen an Vattenfall, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen. Aus dem gleichen Grund hat auch Trebendorf, dessen Kernort bereits schnelles Internet hat, die Fördermittel für seine Ortsteile Klein Trebendorf und Mühlrose zurückgegeben. Groß Düben kann den Ausbau nach Aussage von Bürgermeister Helmut Krautz finanzieren.

zur Startseite