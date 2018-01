Schleife-Chronik vorgestellt Die Geschichte von Schleife gibt es nun zusammengefasst in einem Buch. Am Freitag wurde diese im Sorbischen Kulturzentrum präsentiert.

Stellten die Schleifer Chronil zusammen: Der Cottbuser Journalist Gerhard Fugmann und Ingrid Paulo aus Schleife. © Joachim Rehle

Schleife. Journalist Gerhard Fugmann stellte am vergangenen Freitag im Sorbischen Kulturzentrum die Schleifer Chronik „Dokumentationen über Schleife, seine Menschen und Traditionen“ interessierten Einwohnern vor. Darin ist die Geschichte von Schleife in einem Buch zusammengefasst. Der Cottbuser Journalist arbeitete für das Buch mit Ingrid Paulo aus Schleife zusammen. Entstanden ist ein umfangreiches Werk mit vielen neuen Erkenntnissen und Bildmaterial über die sorbische Gemeinde. Ebenfalls am Freitagabend zeigte FilmArt Potsdam die inzwischen fertiggestellten Dokumentationen über Schleife, seine Menschen und Traditionen. Fugmann arbeitete, noch im Auftrag von Vattenfall, auch für andere Dörfer rund um den Tagebau Nochten die Historie auf, zum Beispiel für Mühlrose, Trebendorf und Tschelln. (szo)

