Schleichen für die Fledermaus Eine Kleine Hufeisennase wurde am Dresdner Waldschlößchen zwar immer noch nicht gesehen, trotzdem gilt ab Samstag wieder vorsorglich Tempo 30. Die Überwachung der erlaubten Geschwindigkeit lohnt sich.

Dieser Blitzer überwacht die nächtliche Tempo-30-Zone am Waldschlößchen. Obwohl er bereits berühmt ist, gehen immer mehr zu schnelle Kraftfahrer in die Blitzer-Falle. © Sven Ellger

Die Nächte werden wärmer. Die Jagdsaison der Kleinen Hufeisennasen beginnt. Gesichtet wurde zwar bisher am Waldschlößchen noch keine der nachtaktiven Fledermäuse. Dennoch beginnt an diesem Samstag wieder die Zeit, in der während der Dunkelheit nur 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Überwacht wird das von Hightech-Blitzern. Die Begrenzung gilt im April von 19 bis 7 Uhr, zwischen Mai und Juni von 20 bis 6 Uhr, im August und September von 19 bis 6 Uhr und im Oktober von 18 bis 7 Uhr.

Fachleute gehen davon aus, dass die Fledermäuse das Dresdner Elbtal als Transferroute nutzen. Deshalb hatte das Oberverwaltungsgericht Bautzen mit einem Urteil vom 14. November 2007 zwar den Weg für den Brückenbau freigemacht. Doch um die Kleine Hufeisennase, genannt Hufi, zu schützen, legten die Richter das durch Blitzer überwachte Tempolimit fest.

Das lohnt sich für die Stadt. Seit der Brückeneröffnung im August 2013 wurden durch die Überwachung bereits knapp 2,2 Millionen Euro eingenommen, teilt das Ordnungsamt mit. Geblitzt wurden bisher rund 67 000 Kraftfahrer. Etwa 52 000 von ihnen kamen bergab durch den Tunnel gebraust, fuhren in Richtung Altstadt und erblickten dann den grellen Blitz. Rund 15 000 Kraftfahrer waren in der Gegenrichtung zu schnell unterwegs. Der Rasanteste fuhr mit 116 km/h über die Brücke beim zulässigen Tempo 50. Wegen der erheblichen Überschreitung wurde die normale Geldbuße auf 960 Euro verdoppelt. Außerdem bekam der Geblitzte ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Register.

Obwohl die Waldschlößchenbrücke Deutschlands berühmteste nächtliche Tempo-30-Zone ist, schreckt das viele noch nicht ab. Denn es werden immer mehr Temposünder ertappt. Lag die Zahl der Verfahren im zweiten Halbjahr 2015 noch bei 8 270, so stieg sie im Vergleichszeitraum 2016 auf 9 794. Und das, obwohl über die Piste am Waldschlößchen wegen der Eröffnung der Albertbrückeseit September täglich bis zu 5 000 Autos weniger fahren.

Hoffnung gibt es jetzt, dass durch die vom Bundesverwaltungsgericht verordnete scharfe Umweltprüfung auch das Tempolimit kippt. Doch die endgültigen Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Karte: Das bringen Dresdens Blitzer ein

zur Startseite