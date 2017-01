Schlegler Verein gewinnt knapp 1 700 Euro Der Therapiehof Stella hat sich an einer Aktion von Hitradio RTL beteiligt. Und konnte die Gewinnsumme noch erhöhen.

Seit vier Jahren bietet Doreen Kretschmer (rechts) auf ihrem Hof in Schlegel Reittherapie an. Seit einigen Monaten gibt es auch den Verein Stella, der die Finanzierung dieses Spezialtrainings erleichtern soll. © Rafael Sampedro

Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Schlegel: Der Therapiehof Stella braucht Unterstützung. Die Schlegler beteiligen sich an der Aktion „Scheine für Vereine“ von Hitradio RTL. Dem Verein sind schon mal 1 000 Euro sicher gewesen, nachdem er am Donnerstagmorgen im Radio genannt wurde und sich die Mitglieder innerhalb von 15 Minuten beim Sender gemeldet hatten. Diese Summe konnte der Therapiehof Stella am Donnerstagnachmittag noch erhöhen.

Dafür sollten so viele Mitglieder, Bekannte, Freunde und Nachbarn wie möglich eingeladen werden. Pro anwesender Person legt Hitradio RTL jeweils fünf Euro für die Vereinskasse obendrauf. „Es sind 136 Leute da gewesen“, freut sich Reittherapeutin Doreen Kretschmer. Das bringt dem Schlegler Verein noch einmal 675 Euro ein. Damit kann sich der Therapiehof insgesamt über 1 675 Euro freuen. „Einen Teil werden wir in die Ausrüstung der Ponys stecken. Und wenn noch etwas übrig bleibt, wollen wir den Laufstall ausbauen“, sagt die Schleglerin. (SZ/jl)

zur Startseite