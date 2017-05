Schlegeler Spielplatz wird eröffnet Großer Bahnhof am Donnerstag an der Thomas-Müntzer-Straße. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Jüngsten.

Symbolbild © Thomas Eichler

Pünktlich zum Kindertag wird am Donnerstag um 15.30 Uhr der neu angelegte Kinderspielplatz an der Thomas-Müntzer-Straße neben der Feuerwehr in Schlegel eingeweiht. Darüber informierte die Stadtverwaltung. An der Eröffnung nehmen Thomas Krusekopf (parteilos), Stadtrat und 1. Stellvertreter des Zittauer Oberbürgermeisters, Frank Sieber, Ortsbürgermeister von Schlegel, Andreas Förster (FDP), in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Koordinierungskreises „Naturpark Zittauer Gebirge“ und weitere Vertreter der Stadt teil. Die Stadt investierte insgesamt 30000 Euro. Der Anteil der Fördermittel betrug 22000 Euro. Die Bauzeit betrug fünf Monate, die Spielgeräte stammen von Firma HL Gebrauchskunst & Design in Radeberg. Den Landschaftsbau übernahm die Hirschfelder Dehmel-Bau GmbH. Neben dem Spielturm mit Rutsche und Anbauelementen gehören Slackline, Kriechröhre, Trampolin, Nestschaukel und eine Federwippe zur Ausstattung. (mh)

