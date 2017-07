Schlegel bekommt neue Trinkwasserleitung Im August oder September sollen die Bauarbeiten beginnen. Gestartet wird an den Schlegler Feldhäusern.

Matthias Hänsch von den Zittauer Stadtwerken. © Thomas Eichler

Bislang werden die Schlegler aus dem Hochbehälter im Oberdorf, der von Brunnen gespeist wird, mit Trinkwasser versorgt. Das soll sich künftig ändern. Denn im Vorjahr gab es Probleme mit der Wasserzufuhr aus den Brunnen. Der Hochbehälter musste mit speziellen Tankfahrzeugen zweimal pro Woche befüllt werden. Zwar fließt aus den Brunnen inzwischen wieder genügend Wasser, dennoch wollen die Stadtwerke Zittau die Trinkwasserversorgung in Schlegel unabhängiger von solchen Schwankungen machen. So wie auch die anderen Ortsteile soll Schlegel an die großen Trinkwasserleitungen aus dem Zittauer Gebirge angebunden werden. Aufgrund des Umfanges der notwendigen Arbeiten wurden zwei Bauabschnitte festgelegt, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Hänsch.

Der erste Bauabschnitt beginnt in Dittelsdorf bei den sogenannten Schlegler Feldhäusern und führt entlang der Straße nach Schlegel. Die neue Leitung wird an der Kreuzung Dorfstraße/Talweg an die bestehende Wasserleitung angebunden. Die Trassenplanung für diesen Abschnitt ist abgeschlossen, so Hänsch. „Die meisten angefragten Landwirte waren sehr konstruktiv und haben uns unterstützt“, fügt der Stadtwerke-Chef hinzu. Nur ein Teilstück musste in die Straße eingeordnet werden. Das habe den Ablauf der Planungen verzögert, da zusätzliche Abstimmungen und Genehmigungen erforderlich waren.

Die Ausschreibungsunterlagen für den Rohrleitungs- und Tiefbau liegen bereits vor. Sie werden derzeit versandt. Die letzten Genehmigungen holen die Stadtwerke parallel ein. „In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Ausschreibung und der Leistungsfähigkeit der Baufirmen werden die Arbeiten voraussichtlich im August oder September beginnen“, sagt Hänsch. Der Bau soll in Schlegel starten und abschnittsweise in Richtung Dittelsdorf erfolgen. Ob die gesamte Strecke 2016 realisiert werden kann, ist vom Witterungsverlauf abhängig.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Hochbehälter Pappelberg in Hirschfelde und schließt bei den Schlegler Feldhäusern in Dittelsdorf an den dortigen Abschnitt an. Die Trassenführung sei geklärt, so Hänsch. Die Bereitschaft der Grundstückseigentümer zur Verlegung der Leitung liege vor. Der Bau dieses Abschnitts ist 2018 vorgesehen. „Die weiteren Vorbereitungen werden dementsprechend in den nächsten Monaten erfolgen“, erklärt der Stadtwerke-Chef.

