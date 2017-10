Bezirksliga Frauen Schlechteste Saisonleistung Döbelns Reserve-Frauen unterliegen verdient bei MoGoNo in Leipzig.

Zum vorletzten Spieltag der Vorrunde in der Bezirksliga Leipzig musste die Mannschaft der HSG Neudorf/Döbeln II zu Motor Gohlis Nord nach Leipzig reisen. Nach der Schlusssirene stand erneut eine Niederlage zu Buche. Die Muldentalerinnen verloren verdient mit 17:21.

Beide Mannschaften begannen sehr nervös und zeigten ungewohnte Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Die Döbelner Frauen konnten diese Phase zunächst beenden und gingen in Führung. Die Abwehr stand gut und in Verbindung mit einer guten Michaela Böhm im Tor, konnten einige Angriffe des Gegners abgewehrt werden. Die HSG-Torhüterin hatte schon am Vortag einen guten Einstand, half sie doch bei der ersten Mannschaft aus und konnte mit dieser gewinnen. Die Führung der Döbelner Frauen hielt jedoch nicht lange. Die Gastgeberinnen glichen aus und gingen sogar in Führung.

An diesem Tag zeigte das Team aus Döbeln ein eher seltenes Gesicht. Es wurde zwar das gleiche Trikot getragen wie immer, aber man hatte den Eindruck, dass jede Akteurin für sich alleine spielte. Das Geschehen wurde zu oft in die Breite getragen und fast nie in die Tiefe, wo Gefahr hätte erzeugt werden können. So war den Frauen der HSG-Reserve an diesem Tag eines ihrer schlechtesten Spiele zu bescheinigen. Es wurden keine Emotionen gezeigt und die Kommunikation im Team fand kaum statt.

Dennoch gebürt Michaela Böhm im Tor für ihre gute Leistung ein Lob. Ebenfalls Annett Hachenberger und Peggy Vogtländer, die kurzfristig zur Mannschaft stießen, um verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren. (DA/tku)

zur Startseite