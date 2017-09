Schlechteste Brücken werden repariert Das Geld reicht, um drei Putzkauer Bauwerke instand zu setzen. Doch der Bedarf ist größer.

Note Drei und schlechter. Brückenprüfer lässt das aufhorchen. Denn die Drei steht für einen schlechten Bauzustand. Bei einer Vier müsste eine Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Nach der jüngsten Brückenprüfung reagiert die Gemeinde Schmölln-Putzkau und lässt drei Brücken über die Wesenitz im Ortsteil Putzkau instand setzen. Ab Montag nächster Woche rücken die Bauleute an. Repariert werden Brücken an der Mühlenstraße am Abzweig Brauereistraße sowie auf der Neukircher Straße an der Schmiede und am Abzweig zum Uferweg. Gebaut wird bei halbseitiger Sperrung. Den Auftrag vergab die Gemeinde an das Bauunternehmen Wehnert aus Crostwitz. Zwei Firmen hatten auf die Ausschreibung hin ein Angebot eingereicht, sagte die Bauamtsleiterin der Gemeinde, Ute Stiller.

Die Instandsetzung aller drei Brücken kostet zusammen rund 36 000 Euro. Die Gemeinde nutzt für die Finanzierung ein Landesprogramm für den Bau und die Instandsetzung von Straßen und Brücken. 90 Prozent der Baukosten werden gefördert; zehn Prozent trägt die Gemeinde. Das Geld reicht, um die genannten drei Brücken zu reparieren, obwohl der Bedarf höher ist. Schäden ermittelte der Prüfer auch an Bauwerken am Steinweg und am Querweg in Putzkau, sagt Ute Stiller. Zumindest für den Querweg zeichnet sich eine Lösung ab. Wenn dort gebaut wird, soll auch die Brücke über die Wesenitz instand gesetzt werden. Das könnte – noch unter dem Vorbehalt der Haushaltsdiskussion – im kommenden Jahr der Fall sein.

Desolate Brücken sind nicht nur ein Problem der Gemeinde Schmölln-Putzkau. Viele Kommunen stoßen an die Belastungsgrenze bei der Finanzierung des Straßenunterhaltes, wozu auch Brücken auf gemeindeeigenen Straßen und Wegen gehören. Die Gemeinde Schmölln-Putzkau ist für insgesamt 23 Brücken in ihren Ortsteilen zuständig, nicht mitgerechnet jene Brücken, für die Bund, Land oder Landkreis verantwortlich sind.

Voraussichtlicher Start im März

Brückenbaupläne gibt es auch für Schmölln. Dort plant der Landkreis zwei Neubauten übers Schwarzwasser: zum einen an der Tröbigauer Straße unterhalb der Kirche und zum anderen auf der Bischofswerdaer Straße. Für beide Brücken gilt seit Jahren eine Tonnagebegrenzung. Auf der Tröbigauer Straße ist zudem die Fahrbahn durch rot-weiße Leitelemente eingeschränkt. Der Neubau dieser Brücke wird derzeit durch den Landkreis ausgeschrieben. Der voraussichtliche Baubeginn ist im März 2018, sagte Sabine Rötschke, Pressesprecherin des Landratsamtes. Für die Brücke auf der Bischofswerdaer Straße beginnen voraussichtlich im Herbst 2018 die Planungen. Wann dort gebaut werden kann, ist noch nicht entschieden.

