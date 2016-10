Schlechtes Klima zwischen Rad- und Autofahrern An der gegenseitigen Rücksichtnahme hapert es. Das ist nur ein Grund, warum die Stadt im Fahrradranking bisher schlecht abschnitt.

Wenn rechts die Autos parken und links ein Fahrzeug überholt, wird es für Radfahrer oft gefährlich eng. So wie hier in der Nizzastraße. Thomas Weist vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub fordert mehr Rücksicht von den Autofahrern. © Norbert Millauer

Hat Deine Stadt ein Herz fürs Rad? Darüber lässt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, zurzeit wieder online abstimmen. Jeder kann an der Befragung teilnehmen und bewerten, wie es um die Situation für Radfahrer in der eigenen Stadt bestellt ist. 2014 beteiligten sich über 200 Radebeuler an der Umfrage. Das Ergebnis fiel alles andere als gut aus. Die Teilnehmer bewerteten die Bedingungen für Radfahrer in Radebeul mit der Note 4,02.

Ob die Radfahrer jetzt zwei Jahre später zu einem besseren Urteil kommen, steht noch nicht fest. Die SZ ist wichtige Punkte aus der Befragung aber schon einmal mit Thomas Weist von der Ortsgruppe Radebeul des ADFC durchgegangen, um zu erfahren, wo es aus Sicht der Radfahrer noch klemmt und wo sich die Situation entspannt hat.

Radwege: Zu wenig sichere Strecken für Fahrradfahrer

Nicht in jeder engen Straße ist Platz für einen extra Radstreifen. Laut Weist sollte es aber wenigstens einen durchgängigen Radweg geben, der Radebeul mit Dresden und Coswig verbindet. „Ein Radweg parallel zur Meißner Straße wäre gut.“ Wichtig sei auch, dass Radwege nicht plötzlich enden, so wie an der Meißner Straße Ecke Rennerbergstraße. Auch am Löma-Center würde der Radweg zukünftig abrupt hinter der Kreuzung aufhören. Immerhin wolle die Stadt dort Schilder aufstellen, sagt Weist. Ein Problem sei auch, dass die Radstreifen im Winter oft nicht geräumt werden.

Einbahnstraßen: Viele noch immer nicht für Radfahrer offen

Was die Freigabe von Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radler angeht, sieht der ADFC noch Verbesserungspotenzial. Offene Einbahnstraßen ersparten Radfahrern längere Umwege und führten auch dazu, dass die Autofahrer zum langsameren Fahren gezwungen sind.

Sicherheit: Autofahrer verhalten sich nicht selten rücksichtslos

Überhöhte Geschwindigkeit, geringer Seitenabstand – das rücksichtslose Verhalten vieler Autofahrer ist laut Weist ein besonders großes Problem in der Stadt. „Ich mache mir jeden Morgen Sorgen, wenn meine Kinder mit dem Fahrrad in die Schule fahren“, sagt er. Kfz-Fahrer würden auch dann überholen, wenn die Straße durch parkende Fahrzeuge eigentlich zu eng ist. Ein Parkverbot vor Schulen, wie dem Luisenstift und dem Lößnitzgymnasium fände der 52-Jährige deshalb sinnvoll. Ein weiteres Problem: Autofahrer parken teilweise auf Gehwegen, sodass diese nicht mehr von Rollstuhlfahrern, Fußgängern und Rad fahrenden Kindern genutzt werden können. Im Mühlweg ist das Parken auf dem Bürgersteig sogar offiziell erlaubt. „Das finde ich daneben“, sagt Weist.

Abstellmöglichkeiten: Stadt hat endlich nachgerüstet

Radler wollen ihr Rad auch sicher wissen, wenn sie es irgendwo anschließen. Dort, wo die Stadt neu baut, werde an Anschließmöglichkeiten für Räder gedacht, sagt der ADFC-Experte. „Am Bahnhof Ost gibt es vorbildliche Radunterstellmöglichkeiten“, so Weist. Auch einige Geschäfte hätten Fahrradständer.

Die Onlinebefragung zum Fahrradklimatest läuft noch bis zum 30. November unter www.fahrradklima-test.de

