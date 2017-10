Schlechtes Jahr für die Streuobstwiese Noch nie ist die Ernte so schlecht ausgefallen wie dieses Jahr. Für die Freunde des Areals ist das aber kein Grund, aufzugeben.

Bäume pflanzen und einhausen wie hier 2011 – das ist in den vergangenen Jahren regelmäßig auf der Strehlaer Streuobstwiese geschehen. Die Pfähle, die den Bäumen eigentlich Halt geben sollen, machen jetzt teilweise Probleme. © Archiv/Schröter

Wenig erfreuliche Premiere auf der Strehlaer Streuobstwiese: Die Ernte des Jahres 2017 ist so dürftig ausgefallen wie noch nie, seit das Areal wieder gepflegt wird. „Einige Mitstreiter haben in den letzten Jahren Most aus dem Obst gemacht“, erzählt Klaus Konschak vom Verein Freundeskreis Streuobstwiese Schloss Strehla. Um die 350 Liter Most sind dabei regelmäßig herausgekommen. „Dieses Jahr war es nicht ein Tropfen.“

Komplett „fruchtlos“ ist das Areal am Fuß des Schlosshügels zwar auch in diesem mageren Erntejahr nicht geblieben. Immerhin gab es die eine oder andere Birne zu finden, sagt Klaus Konschak. Aber bei Äpfeln und Pflaumen sah es mau aus. Konschak zufolge könnte es am kühlen Frühjahr gelegen haben. Oder daran, dass relativ wenige Bestäuber unterwegs waren, also Insekten, die die Pollen von einer Pflanze zur nächsten transportieren.

In den kommenden Jahren erwarten die Streuobstwiesen-Freunde indes große Ernten. Denn die neu angepflanzten Bäume, die der 2009 gegründete Verein seit seinem Bestehen angepflanzt hat, kommen langsam in ein Alter, das große Erträge verspricht. „Es gibt ein historisches Foto von 1911, da stehen Strehlaer auf der Wiese in einem Berg von Äpfeln.“ In zehn, fünfzehn Jahren werde es wieder so weit sein, sagt Klaus Konschak. Deshalb müsse man sich durchaus auch schon jetzt Gedanken machen, was einmal mit dem vielen Obst passieren soll. Vielleicht einen zweiten Verein gründen, der die Ernte verwertet?

Bei aller Vorausschau haben die Streuobstwiesen-Freunde aber im Moment genug Arbeit im Hier und Jetzt. Vor allem mit den Pflanzpfählen aus Holz, die den jungen Bäumen auf der Streuobstwiese Halt geben und Tiere wie Biber zurückhalten sollen. Kurios sei, dass einige dieser Pfähle trotz Imprägnierung in einem bestimmten Bereich am Übergang zur Erde kaputtgehen, sagt Klaus Konschak. Im Verein habe man überlegt, die Bäume nur noch mit zwei Pfählen zu versehen.

Doch da spiele der Fördermittelgeber nicht mit. Für die Baumpflanzungen hatte der Verein in den letzten Jahren öffentliche Gelder erhalten. Die sind laut Klaus Konschak an die Bedingung geknüpft, dass drei Pfähle zehn Jahre lang an neu gepflanzten Bäumen stehen. Dass die Pfähle aber schon nach deutlich kürzerer Zeit den Geist aufgeben, damit habe wohl niemand gerechnet, so Konschak. Der Kompromiss besteht nun darin, dass die modrigen Pfähle ausgegraben, gekürzt und wieder eingeschlagen werden.

Damit sind die Auflagen zwar erfüllt. Doch die Pfahl-Pflegeprozedur ist mühsam. Und aufwendig. Immerhin geht es um bis zu 700 Stück, die wohl sukzessive angepackt werden müssen. An die 60 davon haben die Streuobstwiesen-Freunde schon ersetzt. Zwei Dutzend weitere sollen am Sonnabend dran sein. Für den 28. Oktober plant der Verein den nächsten Arbeitseinsatz. Dann sollen auch einige Ersatzbäume für alte, abgestorbene Exemplare gepflanzt werden. Platz für neue Obstgewächse ist auf der Wiese allerdings nicht mehr, sagt Klaus Konschak. Mit insgesamt etwa 250 Bäumen ist der Bestand voll. Nur die jährlich etwa zehn absterbenden Bäume werden ersetzt, um den Bestand zu erhalten.

