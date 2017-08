Schlechter Zustand der Gerätehäuser Seit Jahren habe Riesa zu wenig in die Feuerwehr-Gebäude investiert, sagt ein Stadtrat – und führt Beispiele an.

Moderne Fahrzeuge – historische Ausstattung: Die Spinde in der Hauptstelle in Gröba gehen noch. Die Stromverteilerkästen nebenan allerdings stammen aus DDR-Zeiten. Bei der Feuerwehr wünscht man sich schon seit Jahren einen Ausbau. Die Stadt verweist auf fehlende Fördermittel.

Die Stromverteilerkästen nebenan allerdings stammen aus DDR-Zeiten. Bei der Feuerwehr wünscht man sich schon seit Jahren einen Ausbau. Die Stadt verweist auf fehlende Fördermittel.

Gröditz, Strehla, Wurzen, Großenhain: Alle vier Städte haben etwas, das Riesa fehlt – ein zeitgemäßes Gebäude für die Feuerwehr. So sieht es zumindest Stadtrat Matthias Kirsten von der CDU/FDP-Fraktion. Der Diplomingenieur prangerte jetzt im Bauausschuss in ungewöhnlich deutlichen Worten die Ausstattung der Riesaer Feuerwehrgebäude an. „Da hängt noch der Haken meines Vaters und sogar der von meinem Großvater“, sagt Kirsten. „Die Toiletten aus den 50ern sind auch noch da, Tische und Stühle eine Katastrophe.“

Kameraden der Wehr Riesa-Stadt an der Pausitzer Straße hätten sogar um Spenden für zwei Bänke kämpfen müssen (SZ berichtete). „Wie schaffen es andere Städte, die Feuerwehren auszurüsten?“, fragt der Schornsteinfegermeister. – Seine Sorge: Die Unzufriedenheit unter den jungen Kameraden werde größer. Die letzte große Baumaßnahme bei der Riesaer Wehr habe es zu DDR-Zeiten gegeben, seitdem sei kaum etwas Größeres passiert. „Ich habe Angst, dass die Feuerwehr in Riesa vor die Hunde geht“, sagt der Stadtrat, der im Februar vor dem Hintergrund eines Streits um die Gewerbesteuer die Fraktion der Freien Wähler verlassen hatte und im März seinen Eintritt in die CDU/FDP-Fraktion bekannt gab.

Noch würden die jungen Leute bei der Feuerwehr was „reißen“ – aber das Personalproblem werde durch die mangelnde Attraktivität größer. „Wenn mal etwas Größeres passiert in Riesa, ist der Brandschutz nicht mehr gewährleistet“, fürchtet Kirsten. Baubürgermeister Tilo Lindner (CDU) verweist auf den ausstehenden Brandschutzbedarfsplan. „Wir müssen sehen, wie wir mit dem vorhandenen Bedarf umgehen.“ Tatsächlich sei man in einer „schlechten Position“ bei der Bedarfsdeckung. Die Frage sei, was in den Haushalt rein komme. Stadtrat Kurt Hähnichen (CDU) fragt provokant: „Haben wir das Thema Feuerwehr in Riesa etwa über Jahre hinweg vernachlässigt?“

Der Baubürgermeister relativiert: Der Ausbau des Objekts Pausitzer Straße sei dieses Jahr nicht als Priorität im Haushalt gelandet. „Dort geht es nicht mehr um das Thema Unterhaltung, sondern um einen Ausbau.“ Und der lasse sich ohne Fördermittel nicht umsetzen. Lindner verweist dabei auf eine neue Schwerpunktsetzung beim Freistaat: Zwar habe man vor zwei Jahren den Fördersatz für solche Vorhaben erhöht – aber nicht das dafür zur Verfügung stehende Geld. So würde das Geld an weniger Kommunen verteilt – und Riesa sei leer ausgegangen. „Ohne einen aktuellen Brandschutzbedarfsplan brauchen wir auch keinen Fördermittelantrag zu stellen.“ Am Bedarfsplan arbeite man allerdings, anschließend werde die Stadt auch Fördermittelanträge stellen.

Laut Feuerwehr hatte der neue Brandschutzbedarfsplan schon Anfang des Jahres vorliegen sollen. Allerdings wurden noch einige Überarbeitungen nötig. Riesa arbeitet gemeinsam mit Stauchitz, Strehla und Hirschstein an dem Plan. An ihm hängt die Frage, in welche Wehren die Gemeinden investieren – und in welche nicht.

