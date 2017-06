Schlechte Zahlungsmoral bei Eltern Mehrere freie Träger kämpfen mit ausbleibenden Zahlungen. Dagegen gibt es aber ein wirkungsvolles Mittel.

Falk Glombik, Geschäftsführer des DRK in Riesa.

Manche Eltern waren verwundert, als es auf dem Elternabend für die neuen Hortkinder der Einrichtung „Regenbogen“ an der 3. Grundschule darum ging, wie die fälligen Elternbeiträge im nächsten Schuljahr zu zahlen sind. Der sich in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befindende Hort verlangt von den Eltern, dass sie 50 Euro Kaution zahlen sollen. Zudem sollen sie eine Bestätigung der zuvor besuchten Kindertagesstätte einreichen, dass dort keine Elternbeiträge offen sind. Darüber hinaus sind sie angehalten, die Hortbeiträge jeweils einen Monat im Voraus zu zahlen. – Derzeit liegen die monatlichen Kosten für sechs Stunden Betreuung pro Tag bei knapp 70 Euro.

DRK-Kreisgeschäftsführer Falk Glombik begründet diese Maßnahmen: „Wir ziehen damit schon seit einigen Jahren die Konsequenz aus der schlechten Zahlungsmoral einiger Eltern. Wenn man die ausstehenden Beiträge nicht permanent eintreibt, kommen insgesamt schnell fünfstellige Beträge zusammen.“ Das finanzielle Risiko durch ausbleibende Zahlungen liegt bei den Trägern der Einrichtungen. Von der Stadt bekommen sie den Verlust nicht erstattet ebenso wenig wie die Kosten des Mahnverfahrens, die schnell den ursprünglichen Schuldbetrag übersteigen.

„Momentan betragen allein unsere Hortbeitrags-Außenstände im laufenden Schuljahr rund 2 200 Euro“, so der DRK-Kreischef. Dass dieser Betrag relativ niedrig ist, liege am konsequenten Umgang mit dem Problem. Sprich, Schuldner werden gemahnt. Zahlen die Eltern daraufhin nicht, wird ein Gerichtsbescheid auf Kontopfändung beantragt und notfalls ein Gerichtsvollzieher vorbeigeschickt. „Allerdings ist bei vielen schlicht und einfach nichts Pfändbares zu holen, dann bleiben wir auf unseren Außenständen sitzen“, erklärt Falk Glombik.

Dabei können Menschen mit niedrigem Einkommen beim Kreisjugendamt des Landkreises Meißen einen Antrag auf Ermäßigung des Elternbeitrages stellen. – Jedoch, so Glombik: „Unserer Erfahrung nach stellen leider viele Eltern den Antrag gar nicht oder nicht rechtzeitig beziehungsweise fügen nicht alle erforderlichen Unterlagen bei.“ In diesem Fall seien die Handlungsmöglichkeiten der Träger begrenzt. „Wir kommen den Leuten entgegen und bieten Ratenzahlungsvereinbarungen an, aber viele reagieren einfach gar nicht auf unsere Mahnschreiben“, beschreibt der DRK-Mann das Dilemma. Als letzte Konsequenz bleibe nur die Kündigung des Betreuungsvertrages.

Die mangelnde Zahlungsmoral betrifft nicht nur den Hort, sondern auch das Essensgeld und die Beiträge für Kindergarten und -krippe. Das bestätigt auch Andreas Krüger, Geschäftsführer des ASB Riesa, der den Hort an der 1. Grundschule betreibt. „Die Außenstände der letzten fünf Jahre belaufen sich im Kita- und Hortbereich auf über 10 000 Euro“, so der ASB-Verantwortliche. Auch der ASB würde deshalb bei andauernden Zahlungsausfällen den Betreuungsvertrag zeitnah kündigen. – „Die Androhung der Vertragskündigung hat bei unseren Eltern bislang immer Wirkung gezeigt“, sagt Michael Schönfelder, Geschäftsführer des Sportclubs Riesa, der an der 4. Grundschule den Sporthort betreibt. „Wir suchen jedoch zuerst das persönliche Gespräch, und in der Regel einigen wir uns dann mit den Eltern auf einen Zahlungsplan“, so Schönfelder. Ganz ähnlich beschreibt Gabriela Mentzner, Hortleiterin in der Kirschbergvilla den Umgang mit zahlungssäumigen Eltern: „Bei Schwierigkeiten und Problemen unterstützen unsere ausgebildeten Elternberater in Kita und Hort.“

Jedoch gibt es auch Riesaer Einrichtungen, die nur wenig mit ausstehenden Elternbeiträgen zu kämpfen haben: „Das Problem ist bei uns minimal. Es sind nur wenige Eltern, die ihre Beiträge nicht begleichen“, sagt Petra Henschel, die noch bis zum Ende des Schuljahres Leiterin des Hortes „Pusteblume“ an der 2. Grundschule ist. Die Schule wird zum neuen Schuljahr aufgelöst (SZ berichtete). Auch Karolin Kühne, stellvertretende Hortleiterin an der evangelischen Trinitatisschule hat nur wenig Ärger mit ausbleibenden Elternbeiträgen.

