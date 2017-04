Schlechte Straße: Stadt stellt Sanierung in Aussicht Anwohner können in Neugersdorf aufatmen. Die Richard-Wagner-Straße soll nun ab Juni weitergebaut werden.

Nach wie vor sieht es dort so aus, wie dieses Foto zeigt. Nun soll voraussichtlich ab Mai oder Juni doch gebaut werden. An anderen Straßen im Stadtgebiet haben schon Arbeiten begonnen.



Über die Neugersdorfer Richard-Wagner-Straße hat die SZ schon oft berichtet. Im April 2012, Mai 2013, März 2014, Oktober 2014, Juli 2015. Immer ging es um dasselbe Problem: die Straße ist in miserablem Zustand, Anwohner ärgern sich, dass nicht endlich saniert wird. Im August 2015 konnte dann die erfreuliche Nachricht vermeldet werden: Es geht los. Geld und Zeit reichten damals aber nur für einen kurzen Abschnitt. Der Rest blieb desolat.

Eigentlich ist die Richard-Wagner-Straße nur ein Feldweg, eine Schwarzdecke hat sie noch nie besessen. Doch nach dem Start 2015 ging es 2016 mit dem Bau nicht weiter. Nun steht das nächste Frühjahr in den Startlöchern, vielerorts haben Bauarbeiten begonnen – aber an der Richard-Wagner-Straße nicht. Anwohner wendeten sich deshalb wiederholt an die Stadtverwaltung und den Abwasserbetrieb, der in den Bau involviert ist. Die aktuelle Lage bringt sie erneut in Rage. Denn wieder gibt es Schwierigkeiten mit der Sanierung.

Laut Michael Kuba vom Eigenbetrieb Abwasser der Stadt liegt das Problem momentan darin, dass es noch nicht für die kompletten Fördermittel eine Zusage gibt. Doch die Stadt braucht die staatlichen Zuschüsse. In der Richard-Wagner-Straße müssen zum einen Kanäle für Abwasser verlegt werden. Zum anderen ist der Ausbau der Straße nötig. Für den Abwasserbau stehen Fördermittel in Aussicht, sagt Michael Kuba vom Abwasserbetrieb. Für den Straßenbau gibt es aber noch keine Zusage von Geldern. Im vorigen Jahr hatte die Stadt Anträge für ein neues Programm eingereicht, das beim Straßenbau finanziell helfen sollte. Bislang wurden die nicht bearbeitet. Das Programm, das der Freistaat auflegen wollte, kam nicht zustande. Gemeinden, die Geld beantragt hatten, schauten in die Röhre. Nun heißt es weiter warten, ob und wann Geld bewilligt wird. So lange wollen die Anwohner nicht warten. „Man verschaukelt uns seit Jahren“, sagten sie jetzt auf einer Anwohnerversammlung deutlich. Immer wieder wurden – bis auf einen kleinen Abschnitt – die Bauarbeiten verschoben.

Auch jetzt gibt es neben dem fehlenden Fördergeld neue Probleme. So sind Baufirmen bereits weitgehend ausgelastet für dieses Jahr. Das treibt zusätzlich die Preise hoch. Michael Kuba erklärt, dass es angesichts der Lage zwei Möglichkeiten gebe. Die erste: Man könnte 2017 beginnen, zumindest mit dem Abwasserbau. „Die ganze Straße werden wir nicht schaffen“, so Kuba. Die Straße müsste über den Winter ohne Decke bleiben, 2018 könnte es dann weitergehen. Das könnte auch den Vorteil haben, dass ein Baubetrieb einen günstigeren Preis anbietet, weil er für 2018 schon einen Folgeauftrag sicher hätte, mutmaßt Kuba – und fügt an: „Falls wir überhaupt einen Betrieb finden, der noch freie Kapazitäten hat.“ Die zweite Variante wäre, alles so vorzubereiten, dass es 2018 losgehen kann, und dann die Straße komplett zu sanieren.

Für die Anwohner ist klar, welche Variante sie bevorzugen: „Lieber anfangen und nicht ewig auf Fördermittel warten. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt kommen“, fasst Anlieger Ulf Künzelmann zusammen, was die meisten bewegt. Auch die Aussicht auf eine unfertige Straße über den Winter kann ihn und seine Nachbarn nicht schrecken. „Wir hatten ja bisher auch keine Straßendecke.“ Tatsächlich will die Stadt nun diese Variante vorantreiben. Das bestätigt Bauamtsleiter Matthias Lachmann. Er hofft, dass im Mai oder Juni mit dem Tiefbau begonnen werden kann. Die Decke soll dann 2018 folgen. Während die Anwohner der Richard-Wagner-Straße nun noch bis zum späten Frühjahr bangen, ob die Bagger tatsächlich kommen, haben an anderen Straßen die Arbeiten schon begonnen. In Ebersbach an der Bahnhofstraße werden derzeit die Entwässerungsrinnen asphaltiert. Ein weiteres größeres Bauprojekt wird die Camillo-Gocht-Straße sein.

