Schlechte Noten für Freitals Radwege Bei einem bundesweiten Test landet die Stadt fast auf dem letzten Platz. Als Ursache wird eine Straße ausgemacht.

Oft geht es nur auf dem Fußweg weiter. Wer auf der Dresdner Straße mit dem Fahrrad unterwegs ist, vermisst sichere und durchgängige Radstreifen. © Andreas Weihs

Fehlende Radwege, wenig Verständnis bei Autofahrern und ein unsicheres Gefühl – Radfahrer fühlen sich in Freital nicht wohl. Das ist das Ergebnis eines bundesweiten Radwege-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Bei einer Pressekonferenz wurden die Zahlen des sogenannten Fahrrad-Klimatests am Dienstag vorgestellt. Von 364 Städten mit einer Einwohnerzahl unter 50 000 belegt Freital demnach Platz 358. Die Sächsische Zeitung zeigt die Ergebnisse im Detail, ergründet die Ursachen und sagt, welche Reaktionen es auf den Test gibt.

Die Ergebnisse: Schlechte Noten für Sicherheit und Akzeptanz

Von den insgesamt 27 Fragen, die der ADFC für die Umfrage stellte, wurden allein 25 Punkte mit der Schulnote vier oder schlechter bewertet. In Freital, das zum zweiten Mal an der Studie teilgenommen hat, machten 84 Teilnehmer mit und füllten den Fragebogen aus. 50 waren als Mindestanzahl gefordert.

Besonders schlecht bewerteten sie die Ampelschaltung für Radfahrer (Durchschnittsnote 5,1), Werbung für das Radfahren (5,2) und das Thema öffentliche Fahrräder (5,2). Mit einer Durchschnittsnote von 4,49 schneidet Freital nur unwesentlich besser ab als vor zwei Jahren. Damals wurden die Radwege mit der Note 4,54 bewertet. Zum Vergleich: Die Durchschnittsnote aller Städte mit weniger als 50 000 Einwohnern beträgt 3,7.

Bei der Beurteilung des Ergebnisses sind auch die Punkte bedeutend, bei denen es die größte negative Abweichung zum Gesamtresultat gibt. So gab es zu den Aussagen „Bei uns ist das Stadtzentrum gut zu erreichen“ und „Bei uns kann man zügig und direkt Ziele mit dem Rad erreichen“ viel weniger Zustimmung als im Durchschnitt der nach Einwohnerzahl vergleichbaren Städte. Ähnlich schlecht wurden die Themen Sicherheitsgefühl und Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer bewertet.

Zumindest einigermaßen im Bereich des Durchschnittswertes liegt Freital bei den Punkten Fahrraddiebstahl und Oberfläche der Radwege. Außerdem gab es für die Aussage „Bei uns fahren alle Fahrrad – egal, ob alt oder jung“ ähnlich viel Zustimmung wie im Durchschnitt aller anderen deutschen Städte.

Die mögliche Ursache: Fehlender Radweg an der Hauptverkehrsader

Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC in Sachsen, fällt vor allem ein Punkt auf: die offenbar fehlende Akzeptanz der Radfahrer – als Verkehrsteilnehmer und im Rathaus. So seien die Führung an Baustellen und die Ampelschaltungen von den Freitaler Umfrageteilnehmern am schlechtesten in ganz Sachsen bewertet worden. Gleiches gilt für die Punkte Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer und Konflikte mit Kraftfahrzeugen.

Links zum Thema Kommentar: Umdenken in der Verkehrspolitik nötig

Krauses Meinung nach seien viele der Kritikpunkte mit dem fehlenden Radstreifen auf großen Teilen der Dresdner Straße zu erklären. „Wenn man das in Angriff nehmen würde, würde sich vieles im Ergebnis verbessern.“ Dazu brauche es den politischen Willen. „Die Dresdner Straße ist nicht besonders schmal. Da muss eine Lösung möglich sein.“ Dass dort dringend etwas für Radfahrer getan werden muss, sieht auch die Mehrheit des Stadtrates so. Sie hat im April die Verwaltung damit beauftragt – an den Stellen, wo es möglich ist –, einen Radstreifen zu markieren. Nun muss das Rathaus handeln.

Die Reaktionen: Stadt sieht sich trotzdem auf einem guten Weg

Stadträtin Ines Kummer (Grüne) äußerte sich in einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen des Radwege-Tests. „Die Freitaler Ergebnisse sind ernüchternd, aber realistisch: Bis man bequem, sicher und zügig in Freital Rad fahren kann, muss noch sehr viel passieren“, schreibt sie. Kummer regt an, dass Freital stärker auf bereitstehende Fördermittel zugreift. Von den jährlich acht Millionen Euro Fördermitteln seien von den Kommunen im letzten Jahr nur 20 Prozent abgerufen wurden. „Hier sehe ich eine riesengroße Chance für Freital. Ich möchte die Stadtverwaltung ermutigen, hier ihre Planungen für Radverkehrsinfrastruktur voranzutreiben.“

Die Stadt sieht sich trotz der Kritik auf einem guten Weg. Rathaussprecher Matthias Weigel verweist auf die intensive Arbeit mit der Rad AG, Bauprojekte, wie den Radweg nach Tharandt, oder die Lückenschlüsse im Weißeritzradweg. Außerdem habe die Stadtverwaltung die Radverkehrskonzeption gerade überarbeitet. „Natürlich gibt es Defizite im Radwegenetz. Diese sind in der Konzeption ja auch klar benannt und die Stadtverwaltung arbeitet an einer kontinuierlichen Verbesserung.“ So sei beispielsweise die Markierung von Radstreifen an der Poisentalstraße nach Abschluss der Baumaßnahme dort vorgesehen. Nach dem Stadtratsbeschluss will das Rathaus außerdem untersuchen, ob nicht doch Radstreifen an der Dresdner Straße in Potschappel markiert werden können.

Darüber hinaus zweifelt die Stadt an der Aussagekraft der Umfrage. Einige Fragen seien sehr subjektiv. Außerdem sei die Repräsentativität und die Methodik der Umfrage fraglich.

Infos im Internet

zur Startseite