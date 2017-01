Schlechte Luft in Zittau

Messgeräte einer Feinstaubmessstation © dpa

Aufgrund des Hochdruckwetters ist die Feinstaubbelastung enorm gestiegen – in Zittau ist es im sachsenweiten Vergleich am schlimmsten. Hier wurde vergangenen Donnerstag ein Tagesmittelwert von 99 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Den zweitschlechtesten Wert hatte Görlitz mit 87 Mikrogramm.

Der europaweit gültige Tagesgrenzwert für Feinstaub beträgt 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und darf an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden, teilt das Umweltamt des Freistaats mit. Die hohe Belastung entsteht durch Hochdruckwetter in Verbindung mit Emissionen aus Industrie, Heizung und Verkehr. Solange sich das Wetter nicht grundlegend ändert, ist weiter mit erhöhter Feinstaubkonzentration zu rechnen. Menschen, die sensibel darauf reagieren, sollten auf Ausdauersport im Freien verzichten, so die Behörde. (SZ)

zur Startseite